Gori restoran na splitskoj Rivi, pogledajte snimku: 'Kao da je nešto eksplodiralo'

Gusti dim u petak navečer prekrio je splitsku Rivu i izazvao uznemirenost među građanima i turistima.

U jednom trenutku zavladala je panika nakon što je oko 21 sat planuo požar u restoranu, a neslužbeno se doznaje da je riječ o Roof 68 Rooftop Baru.

Na teren su odmah izašli vatrogasci, koji su tijekom intervencije isključili struju, javlja Dalmatinski portal.

Prema prvim informacijama, vatra je izbila u kuhinji restorana, a gusti dim u svega nekoliko minuta proširio se područjem Rive, piše Dalmacija danas.

Vatrogasci i dalje na terenu

Brojni prolaznici i gosti okolnih ugostiteljskih objekata promatrali su intervenciju, dok su se neki zbog dima udaljili s mjesta događaja.

"Nešto dimi iz Roofa 68, cijela Riva je pod dimom", ispričali su prolaznici koji su se u tom trenutku zatekli u blizini.

Jedan od svjedoka rekao je da se neposredno prije izbijanja požara čuo snažan prasak.

"Zvučalo je kao da je nešto eksplodiralo", kazao je.

Vatrogasne snage i dalje su na terenu te rade na gašenju požara i sprječavanju njegova širenja.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske za sada ne mogu potvrditi ima li ozlijeđenih osoba. Kažu kako vatrogasci su primarno angažirani na intervenciji, a policija osigurava perimetar oko mjesta događaja, piše Slobodna Dalmacija.

Više informacija očekuje se nakon završetka vatrogasne intervencije i policijskog očevida.