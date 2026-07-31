Pogledajte nered u centru Splita! Blanša: 'Ja ih zovem žohari jer samo nadiru'

Vulgarni turisti opet su noćas radili nered u centru Splita. Derali su se, čupali šahtove, a stradao je i jedan zaštitar. Policija je jutros objavila da je kažnjeno šest stranih državljana koji su narušavali javni red i mir te se sukobili sa zaštitarom. Dojava o incidentu zaprimljena je u petak rano ujutro oko 2.15 sati.

U jednom trenutku nasrnuli su na zaštitara, koji je završio s ozljedama. Policajci su izašli na intervenciju te su nad muškarcima uporabili sredstva prisile te uhitili pet državljana Italije i jednog državljanina Belgije. Svi su privedeni u policijsku postaju, gdje je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje.

Foto: Net.hr

Kod dvojice je pronađen hašiš, a istraživanjem je utvrđena osnovana sumnja da su svih šest osoba počinile prekršaj protiv javnog reda i mira iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, zbog čega je svakome izrečena novčana kazna od 700 eura. Osim toga, dvojica muškaraca kod kojih je pronađena droga odgovarat će i za prekršaj iz članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te su kažnjeni ukupnom novčanom kaznom od 1360 eura.

'Ovo traje već peto ljeto'

Incident u Cosmijevoj ulici snimila je Splićanka Blanša Čolak, koja kaže da ovo nije izolirani incident. Blanša se čuje na snimci kako viče na turiste, a objašnjava da ovako žive sedam mjeseci godišnje.

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"Ovo traje već peto ljeto. Negdje od Uskrsa pa sve do 11. mjeseca. Neke večeri budu malo bolje, ali problem je u tome što se policija pojavi, ali im ne piše kazne, barem ne u ovoj ulici", kaže Blanša. Cosmijeva ulica na pola je puta od Bosanske do Mamontove i problematična je svaku noć.

"Tuda prolaze ove pijane ture. To je strašno i katastrofa. Zaštitari rade svoj posao perfektno, ali nažalost, nemaju većih ovlasti. Od ovog ljeta turisti su postali toliko bahati, vrijeđaju, omalovažavaju i stanare i zaštitare. Vidi se i na snimci. Oni se opiru policiji. To je strašno. Oni su očito naviknuti da mogu raditi sve bez ikakvih sankcija i onda se opuste totalno do onog životinjskog nagona koji imaju u sebi. Ja ne znam više kako bih vam to opisala", govori Blanša u dahu. Blanša nam je opisala što se točno događalo noćas rano ujutro.

Šakom opalio zaštitara

Grupa od pet Talijana i jedan Belgijac, pet muških i jedna žena radili su nered po ulici. Tada su naletjeli komunalci i zaštitari koji ih štite. Upozorili su grupu da se maknu dalje niz ulicu jer tu ljudi žive i spavaju te su im rekli da se ne smiju derati. Komunalci su produljili dalje.

"U tom trenutku se jedan od turista, ovaj u bijeloj majici, zaletio prema njima i s leđa zaštitara opalio šakom u glavu", priča Blanša. U prvom trenutku mislila je da se radi o još jednoj "normalnoj" buci s kojom živi mjesecima, ali nije bilo tako. Jedan je krenuo dizati šaht, ali nije uspio do kraja.

"Pretpostavljam da ih je htio gađati jer je bio toliko revoltiran da bi poslije otišao u Gornju ulicu i dignuo drugi šaht i udario u neka vrata dućana ili u zid. Ne znam. Tada je došla policija koju je zvalo četiri, pet susjeda. Svi su se sjatili na ulicu", ispričala je Blanša.

"Ukratko, to je to. Izbilo nas je iz cipela. Od svih službi do nas stanara. Tarapana", kaže te objašnjava:

"Od Uskrsa lagano počinju te pijane ture i zadnja nerijetko bude tu negdje oko 15. 11.", dodaje. Blanša kaže da je najgore jer zaštitari nemaju nikakve ovlasti.

"Policajac vas ne smije taknuti ako vi niste taknuli njega. A on može raditi što ga je volja. Počela sam zazivati da izbace interventnu na ulice. Ispendrečit, globit i deportirat automatski u njihovu zemlju sa zabranom dolaska minimalno tri do pet godina jer su strašni. Toliko nepoštivanja i mjesta i ljudi i grada u koji si došao. Mene duša boli. Šta mi sve trpimo, a ispadamo nemoćni" kaže.

Ultraši su mila majka

Na pitanje je li situacija u Splitu najgora za vrijeme Ultre, Blanša kaže:

"Ultra nam je mila majka. Od Ultra pate ljudi gore oko stadiona, ali Ultra traje tri noći. Oni se na Ultri izdivljaju. Vi samo ujutro oko pet sati čujete šlapice dok idu u apartmane. Ultraši su s te strane fenomenalni", kaže Blanša,

"Ali, ovi naši papar turisti. Ja ih tako zovem jer nemaju ni za papar, bauljaju po ulicama s alkoholom koji su ranije negdje kupili. Skupo im je platiti upad u restorane i diskoteke. Idu po jeftinim mjestima gdje se nudi jeftini alkohol. I onda cijelu noć piju po gradu. Vi viđate jedne te iste ljude u sat vremena. Jedna te ista grupa prođe po pet šest puta. Znači, oni su konstantno na ulici. Prolaze mrtvi pijani po gradu", kaže Blanša. Popratno, kaže, slijedi uriniranje i povraćanje pa se grupa s grupom potuku. Općenito, prolaze ulicom i samo počnu krikovi.

"Ja ih zovem žohari jer jednostavno nadiru cijelu noć sa svih strana. To je svakih deset, petnaest minuta neka nova grupa luđaka. I kako se sad tu naspavati? Kako ići normalan sutradan na posao? Kako uopće funkcionirati? Mi smo stara gradska jezgra. Ima starih ljudi, ima djece, ima bolesnih. Ima nas ljudi koji radimo. Na kraju, Ustav Republike Hrvatske garantira nam noćni mir i pravo na san", smatra Blanša koja vjeruje da je jedino rješenje represija.