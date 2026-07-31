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'SAMO BROJKE' /

Hrvati otkrili jesu li primijetili usporavanje inflacije: 'Luđački sve poskupljuje'

'Pozitivan trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u RH na razinu prosjeka eurozone', rekao je ministar financija.

31.7.2026.
17:03
RTL Danas
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Inflacija u Hrvatskoj nastavlja usporavati. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, u srpnju je iznosila 3,9 posto na godišnjoj razini. To je treći mjesec zaredom u kojem se rast cijena usporava, nakon 5,8 posto u travnju, 5,2 posto u svibnju i 4,5 posto u lipnju.

U odnosu na lipanj, potrošačke cijene u srpnju bile su niže za 0,2 posto. Najveći godišnji rast i dalje bilježe cijene energije, koje su porasle više od 12 posto, dok su usluge poskupjele 8,5 posto. Na mjesečnoj razini najviše su pale cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda, za tri posto.

Ministar financija Tomislav Ćorić poručio je da je trend pozitivan, ali da razloga za potpuno zadovoljstvo još nema.

"Pozitivan trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u RH na razinu prosjeka eurozone. Ukoliko ćemo gledati usporedive kategorije, ta razlika je prošli mjesec bila 1,4 postotna boda, između naših rezultata i rezultata eurozone, ona je pala na 0,7 postotnih bodova", rekao je Ćorić.

Jeste li primijetili da je inflacija usporila?

O usporavanju inflacije pitali smo i vas. U nastavku donosimo neke od odgovora koje ste ostavili na Facebook stranici Net.hr-a.

"Ne znam kako je drugdje, ali u Poreču sam vidio da cijene u trgovinama idu gore, a ne dolje", napisao je Đenio Jurcan.

"Naravno da ne, to su samo brojke koje nama ne znače ništa!", poručio je Stjepan Bukvić.

Karmelina Orsag navela je da su "cijene komunalnih usluga veće za više od 30 posto, sve je bar triput skuplje od vremena kune."

"Ma kako usporila! Luđački sve poskupljuje, jedino su pojeftinile lubenice", napisala je Draga Crnojević.

U raspravi možete sudjelovati i dalje na Facebook stranici našeg portala Net.hr.

Rtl DanasInflacijaHrvatskaEurozonaTomislav ćorićTema Dana
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