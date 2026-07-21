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Zarađujete li vi ovoliko? Objavljeni novi podaci o prosječnoj neto plaći

Zarađujete li vi ovoliko? Objavljeni novi podaci o prosječnoj neto plaći
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Foto: Shutterstock

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za svibanj isplaćena je u zračnom prijevozu, u iznosu od 2.364 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, u iznosu od 992 eura

21.7.2026.
12:09
Hina
Shutterstock
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Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za svibanj ove godine iznosila je 1.552 eura, što je nominalno više za sedam posto u odnosu na godinu ranije, a realno, odnosno kad se uzme u obzir inflacija, za 1,7 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u utorak.

U odnosu na plaću za travanj ove godine, svibanjska prosječna neto plaća nominalno je ostala na istoj razini, dok je realno bila viša za 0,3 posto.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za svibanj isplaćena je u zračnom prijevozu, u iznosu od 2.364 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, u iznosu od 992 eura.

Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za svibanj iznosila je 1.324 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na travanj ove godine, medijalna plaća u svibnju je bila viša za 0,4 posto, a u odnosu na svibanj lani za 7,1 posto.

Medijalna bruto plaća 

Medijalna bruto plaća, pak, bila je 1.821 euro, što je u odnosu na mjesec ranije više za 0,6 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za osam posto.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za svibanj ove godine iznosila je 2.178 eura, što je u odnosu na travanj nominalno niže za 0,1 posto, a realno više za 0,2 posto.

Na godišnjoj je razini prosječna bruto plaća bila nominalno viša za 7,9 posto, a realno za 2,6 posto. Najviša prosječna mjesečna bruto plaća za svibanj također je bila u zračnom prijevozu, u iznosu od 3.461 euro, a najniža u proizvodnji odjeće, 1.320 eura.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za svibanj ove godine iznosila je 9,06 eura, što je u odnosu na travanj više za četiri posto, a u odnosu na svibanj prošle godine za 11,7 posto, pokazuju podaci DZS-a.

DzsProsječna PlaćaNeto Plaća
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