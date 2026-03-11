FREEMAIL
PODACI ZA PROSINAC /

Objavljena prosječna plaća u Zagrebu: Zarađujete li vi toliko?
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće, u iznosu od 979 eura

11.3.2026.
7:37
Hina
Igor Soban/PIXSELL
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za prosinac 2025. iznosila je 1.693 eura, što je nominalno pad za 0,3 posto u odnosu na studeni 2025. i porast za 9,4 posto u odnosu na prosinac 2024., pokazuju podaci gradskog statističkog ureda.

Medijalna neto plaća za prosinac 2025. iznosila je 1.447 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Najviše plaće u naftnoj industriji

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za prosinac 2025. isplaćena je u djelatnosti vađenja sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 3.301 euro.

Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće, u iznosu od 979 eura.

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za lanjski prosinac na razini Hrvatske, koja je iznosila 1.494 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 199 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za prosinac 2025. iznosila je 2.428 eura, što je pad za 0,2 posto u odnosu na studeni 2025. i porast za 10,6 posto u odnosu na prosinac 2024. godine.

