ZLOČINAČKO UDRUŽENJE /

Velika akcija USKOK-a i policije, palo 36 ljudi u čak devet županija: Doznajemo detalje

Foto: RTL

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

11.3.2026.
8:55
Erik SečićIvana Ivanda Rožić
RTL
Doznajemo detalje 

8.57 - Kako RTL Danas doznaje, na meti je 36 ljudi, među njima i službenik jedne poznate banke u Hrvatskoj, koji je kredit davao ljudima koji za to nisu imali uvjete. Šteta se broji u stotinama tisuća eura.  

Akcija USKOK-a u devet županija

8.55 - Policijske uprave zagrebačka, karlovačka, sisačko-moslavačka, krapinsko-zagorska, virovitičko-podravska, vukovarsko-srijemska, brodsko-posavska te zadarska u srijedu ujutro po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) provode uhićenja i hitne dokazne radnje. 

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske te Zadarske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela i gospodarska kaznena djela u sastavu zločinačkog udruženja.

