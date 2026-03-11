Velika akcija USKOK-a i policije, palo 36 ljudi u čak devet županija: Doznajemo detalje

Doznajemo detalje

8.57 - Kako RTL Danas doznaje, na meti je 36 ljudi, među njima i službenik jedne poznate banke u Hrvatskoj, koji je kredit davao ljudima koji za to nisu imali uvjete. Šteta se broji u stotinama tisuća eura.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Akcija USKOK-a u devet županija

8.55 - Policijske uprave zagrebačka, karlovačka, sisačko-moslavačka, krapinsko-zagorska, virovitičko-podravska, vukovarsko-srijemska, brodsko-posavska te zadarska u srijedu ujutro po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) provode uhićenja i hitne dokazne radnje.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske te Zadarske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela i gospodarska kaznena djela u sastavu zločinačkog udruženja.