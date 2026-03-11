FREEMAIL
SVE SE OTKRILO /

Nije se vidjelo na TV-u: Ovaj igrač je došao do Tudora i rekao mu da zamijeni Kinskyja

Nije se vidjelo na TV-u: Ovaj igrač je došao do Tudora i rekao mu da zamijeni Kinskyja
Foto: Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dok je izlazio s terena, Romero mu je prišao i pružio podršku

11.3.2026.
9:02
Sportski.net
Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia
Nevjerojatno loš ulazak u utakmicu imali su igrači Tottenham Hotspura na gostovanju u Madridu kod Atletica. Momčad Igora Tudora si je praktično sama postigla tri pogotka u prvih 15 minuta dvoboja. Kod prvog, u 6. minuti, vratar Spursa Antonin Kinsky se poskliznuo kod pokušaja dodavanja i poslao loptu u noge Julianu Alvarezu. Ovaj je dodao Marcosu Llorenteu koji je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 1-0.

U 14. minuti se Romero poskliznuo kad je trebao primiriti loptu pa je Antoine Griezmann krenuo sam prema gostujućem vrataru i lakoćom pogodio za 2-0. Već u sljedećoj minuti je Antonin Kinsky promašio loptu kod pokušaja ispucavanja, a ona se otkotrljala do Juliana Alvareza koji se s njom ušetao u gol za 3-0.

Tudor je u tom trenutku odlučio povući iz igre 22-godišnjeg češkog vratara i uvesti svog prvog čuvara mreže Guglielma Vicarija. No, ni to nije pomoglo londonskom klubu, jer je u 22. minuti Robin Le Normand postigao i četvrti pogodak za momčad Diega Simeonea.

U 26. minuti su Tottenhamovi nogometaši ipak pokazali da i oni znaju dati gol. Lijepu akciju je preciznim udarcem završio Pedro Porro i time dao kakvu-takvu nadu gostima da se neće potpuno osramotiti na Metropolitanu.

No, tu nije bio kraj Tottenhamovim mukama. U 55. minuti je Richarlison bio u sjajnoj prilici smanjiti zaostatak Spursa na samo dva pogotka, ali je njegov udarac glavom sjajno obranio Jan Oblak, da bi u nastavku akcije domaća momčad došla do petog gola. U dva dodavanja Julian Alvarez je izbačen u protunapad sa svoje polovice. Svi obrambeni igrači su ostali predaleko da bi sustigli Argentinca koji je hladnokrvno svladao Vicarija za 5-1.

Da su i nogometaši Atletica samo ljudi, pokazalo se u 76. minuti, kad je vratar Jan Oblak pogriješio u dodavanju, loptu je u kaznenom prostoru dobio Dominic Solanke i snažnim udarcem pod gredu svladao slovenskog vratara.

Na društvenim mrežama pojavio se trenutak nakon trećeg pogotka kada je trener Igor Tudor kratko razgovarao s kapetanom Cristian Romero. Odmah potom okrenuo se prema klupi i signalizirao izmjenu, golman Antonín Kinský morao je napustiti teren.

 

 

Dio navijača smatra da je upravo Romero sugerirao treneru promjenu, jer je Kinský ranije napravio dvije velike pogreške i djelovao izgubljeno.

Dok je izlazio s terena, Romero mu je prišao i pružio podršku, no taj je potez dodatno razljutio dio navijača Tottenham Hotspur, koji vjeruju da je upravo kapetan potaknuo izmjenu.

Igor TudorTottenham Hotspur
komentara
