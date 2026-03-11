Želite sresti zgodnog Petra iz 'Gospodina Savršenog'? Evo kojim zagrebačkim lokacijama se kreće

Mnoge gledateljice showa "Gospodin Savršeni" zasigurno bi željele upoznati Petra Rašića, zgodnog kandidata pete sezone popularnog showa na RTL-u. Nasreću, na Instagramu je zgodni Srbin sada otkrio i kojim zagrebačkim lokacijama se rado kreće...

Dok ga gledatelji svakog tjedna prate u potrazi za onom pravom, Petar koristi slobodne trenutke za upoznavanje Hrvatske, a njegova posljednja objava na Instagramu otkriva da je mir pronašao u zelenoj oazi Zagreba, parku Maksimir.

Sunčani dan i opuštena atmosfera privukli su veliku pažnju njegovih pratitelja, koji su ga nagradili brojnim komplimentima i potaknuli rasprave o njegovom privatnom životu izvan kamera.

Na nizu fotografija objavljenih jučer, Petar je prikazan u potpuno ležernom izdanju koje odudara od elegantnih odijela u kojima ga gledamo u showu. Odjeven u jednostavnu bijelu majicu, traperice i puloverom prebačenim preko ramena, dvadesetdevetogodišnji model pozirao je uz jedno od maksimirskih jezera.

Čini se da mu, usred medijske pažnje koju donosi sudjelovanje u tako gledanom formatu, trenuci provedeni u prirodi ili popularnim zagrebačkim kafićima služe kao idealan način za punjenje baterija.

Međutim, njegov boravak u Maksimiru nije samo zabilježio lijep sunčan dan, već je i dodatno pojačao nestrpljenje javnosti da sazna hoće li Zagreb postati grad u kojem će pronaći svoju "savršenu" partnericu.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

