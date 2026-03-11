FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DAME, OPREZ /

Želite sresti zgodnog Petra iz 'Gospodina Savršenog'? Evo kojim zagrebačkim lokacijama se kreće

Želite sresti zgodnog Petra iz 'Gospodina Savršenog'? Evo kojim zagrebačkim lokacijama se kreće
×
Foto: Petar Rašić/Screenshot/Instagram

Zgodni model Petar Rašić, kandidat pete sezone showa "Gospodin Savršeni", privukao je zanimanje gledateljica, a vjerujemo da bi ga mnoge htjele i susresti bez pratnje kamera

11.3.2026.
10:34
Hot.hr
Petar Rašić/Screenshot/Instagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mnoge gledateljice showa "Gospodin Savršeni" zasigurno bi željele upoznati Petra Rašića, zgodnog kandidata pete sezone popularnog showa na RTL-u. Nasreću, na Instagramu je zgodni Srbin sada otkrio i kojim zagrebačkim lokacijama se rado kreće...

Dok ga gledatelji svakog tjedna prate u potrazi za onom pravom, Petar koristi slobodne trenutke za upoznavanje Hrvatske, a njegova posljednja objava na Instagramu otkriva da je mir pronašao u zelenoj oazi Zagreba, parku Maksimir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Petar Rasic (@rasic_p)

Sunčani dan i opuštena atmosfera privukli su veliku pažnju njegovih pratitelja, koji su ga nagradili brojnim komplimentima i potaknuli rasprave o njegovom privatnom životu izvan kamera.

Na nizu fotografija objavljenih jučer, Petar je prikazan u potpuno ležernom izdanju koje odudara od elegantnih odijela u kojima ga gledamo u showu. Odjeven u jednostavnu bijelu majicu, traperice i puloverom prebačenim preko ramena, dvadesetdevetogodišnji model pozirao je uz jedno od maksimirskih jezera.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Petar Rasic (@rasic_p)

Čini se da mu, usred medijske pažnje koju donosi sudjelovanje u tako gledanom formatu, trenuci provedeni u prirodi ili popularnim zagrebačkim kafićima služe kao idealan način za punjenje baterija. 

Međutim, njegov boravak u Maksimiru nije samo zabilježio lijep sunčan dan, već je i dodatno pojačao nestrpljenje javnosti da sazna hoće li Zagreb postati grad u kojem će pronaći svoju "savršenu" partnericu.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Uskoro pada odluka o Poljudu, simbolu Splita i Dalmacije

Petar RašićGospodin SavršeniRtlVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx