Jeste li primijetili što se događa u Zagrebu? Hrvati razotkrili simptom 'savršene oluje'

Objava pod naslovom 'Manijaci za volanom' na hrvatskom Redditu pokrenula je lavinu komentara i otvorila raspravu o temi koja, čini se, muči sve veći broj Zagrepčana: osjećaju li se sve manje sigurno na gradskim ulicama? Korisnica koja je započela raspravu, vozačica s 14 godina iskustva, izrazila je zabrinutost zbog drastičnog porasta bezobzirnosti u prometu u posljednjih godinu dana, pitajući se: "Zna li se možda, zna li itko, u čemu je stvar?".

U svojoj objavi, autorica detaljno opisuje svakodnevne opasne situacije. Navodi kako vozači više ne staju na pješačkim prijelazima, a čak i kada uspore, često ne skidaju nogu s gasa, stvarajući ogroman pritisak i strah kod pješaka. Posebno je istaknula taksiste, čiju vožnju opisuje kao 'kriminalno lošu', te šokantan trenutak kada su je, kako tvrdi, umalo pregazili policajci na zebri.

Njezino pitanje 'Do prije godinu dana uopće nije bila takva situacija na cestama' odjeknulo je među stotinama korisnika koji su se brzo uključili u raspravu, dijeleći vlastita iskustva i teorije o uzrocima prometnog kaosa.

Dublji problemi: Od nedostatka policije do opće nekulture

Rasprava je brzo otkrila da autorica nije jedina koja primjećuje negativne promjene. Mnogi korisnici složili su se da je stanje na cestama sve gore, a kao jedan od glavnih razloga navode očit nedostatak policijske prisutnosti. "I dalje po danu pogotovo, nema policije na cesti na ključnim mjestima... izaći na teren i udrit po džepu i tako bar koji mjesec dok strah malo ne procirkulira", napisao je jedan od najpopularnijih komentara.

Drugi korisnik nadovezao se s vlastitim iskustvom, opisujući kako poštivanje prometnih pravila, poput zaustavljanja na žutom svjetlu, postaje rizik jer vozači iza njega postaju agresivni.

Kao krivci često su prozvani taksisti i vozači dostavnih kombija, no rasprava se proširila i na općeniti pad prometne kulture. Komentatori su dijelili priče o vozačima koji prolaze kroz crveno svjetlo, o verbalnim napadima zbog propuštanja pješaka te o bahatom parkiranju "na samo dvije minute". Jedan je korisnik zaključio kako je sve posljedica općeg pomaka u mentalitetu nakon pandemije, gdje mnogi smatraju da su "glavni na cesti" i da pravila za njih ne vrijede.

Crna statistika i nove mjere potvrđuju osjećaj s ulica

Osjećaj opasnosti koji su opisali korisnici Reddita, nažalost, ima i svoju potvrdu u stvarnosti. Početak 2026. godine obilježile su crne brojke: samo u prvih pet dana na hrvatskim cestama poginulo je sedam osoba. Nedavni tragični događaji u Zagrebu, gdje su u odvojenim nesrećama stradali maloljetnik i 70-godišnja žena u invalidskim kolicima na pješačkom prijelazu, dodatno su pojačali zabrinutost javnosti.

Stručnjaci upozoravaju na 'sigurnosni paradoks': iako ukupan broj nesreća u Zagrebu blago pada, broj smrtnih slučajeva i teških ozljeda ostaje nepromijenjen ili raste. To se pripisuje sve bržim automobilima i gušćem prometu, gdje i najmanja pogreška može imati kobne posljedice. Prigovori na taksiste također imaju temelj u podacima.

Broj taksi vožnji u Hrvatskoj učetverostručio se od 2018. godine, a regulatorni pritisak i rok za dobivanje novih taksi iskaznica do lipnja 2026. mogli bi biti uzrok nervoze i bezobzirne vožnje kod dijela vozača.

Simptom 'savršene oluje'

U jeku ovih događaja, vlasti najavljuju oštrije mjere. U pripremi je izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama koja predviđa drastično povećanje kazni. Primjerice, kazna za korištenje mobitela u vožnji trebala bi skočiti sa 130 na čak 300 eura. Istovremeno, zagrebačka policija provodi akciju 'Zaštita pješaka', što stvara ironičan kontrast s iskustvima građana poput autorice objave.

Čini se da je frustracija s Reddita simptom 'savršene oluje' na zagrebačkim ulicama, gdje se isprepliću pad kulture, sistemske promjene i osjećaj da pravila više ne vrijede za sve.

