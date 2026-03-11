Hrvati 'podivljali' zbog situacije od ponedjeljka navečer: 'Je li par eura vrijedno toga?'

Početkom tjedna, benzinske postaje diljem Hrvatske postale su poprište dugih redova i nervoznih vozača. Vijest o poskupljenju goriva, potaknuta eskalacijom sukoba na Bliskom istoku, natjerala je mnoge da pohitaju napuniti svoje spremnike prije nego što nove, više cijene stupe na snagu.

No, dok su neki vidjeli priliku za uštedu, drugi su u gužvama prepoznali materijal za raspravu o tome koliko Hrvati zaista cijene svoje vrijeme. Upravo je to pitanje postavio i jedan korisnik na Redditu, pokrenuvši lavinu komentara.

Originalni poster na subredditu r/croatia podijelio je svoja zapažanja, cinično se osvrćući na prizore koje je gledao cijeli dan. U središtu njegove priče našao se "majstor u G-klasi" koji je, prema grubom izračunu, čekajući u redu uspio uštedjeti čitavih sedam eura na spremniku od sto litara. "Koliko ste uspjeli litara utočit i koliko ste time uštedjeli? Jel cijeni itko svoje vrijeme?", upitao je autor, potaknuvši žustru debatu koja je otkrila duboku podijeljenost u stavovima.

'Ušteda za porciju ćevapa' ili gubljenje vremena?

Rasprava je brzo polarizirala zajednicu na one koji svaku uštedu smatraju pobjedom i one kojima je gubitak vremena i živaca jednostavno preskup. Mnogi su stali u obranu onih koji su čekali, ističući da u današnje vrijeme svaki euro znači. "Kajaznam brate, ja bi bio sretan da ustedim porciju ćevapa na jednom tanku", sažeo je jedan od najpopularnijih komentara sentiment onih kojima je ušteda od nekoliko eura itekako bitna.

Drugi su dodali kako se male uštede na različitim stavkama, od goriva do namirnica, na godišnjoj razini mogu pretvoriti u značajan iznos.

S druge strane, skeptici su bili znatno brojniji i glasniji. Mnogi su povlačili paralele s paničnom kupovinom toaletnog papira za vrijeme pandemije, nazivajući takvo ponašanje "mentalitetom ovaca". "Da mi je auto bio prazan ustedio bih max 4eur na pun tank... S obzirom na redove tu vise gubim u vremenu nego bih ustedio u novcu", napisao je jedan korisnik.

Drugi su pak upozorili na skrivene troškove, poput goriva potrošenog dok motor radi u koloni. Ironično, vozač G-klase, automobila čija cijena prelazi 150.000 eura, postao je simbol apsurda, a komentari poput "Zato i ima G klasu kad štedi!" nisu izostali.

Šira slika: Od globalne krize do psihologije mase

Ono što je mnogima u redu promaknulo jest širi kontekst iza poskupljenja. Zbog američkih i izraelskih vojnih udara na Iran, cijene nafte na svjetskom tržištu naglo su skočile, a prve projekcije za Hrvatsku predviđale su drastičan rast cijene dizela od čak 24 centa po litri. U tom scenariju, ušteda na prosječnom spremniku od pedesetak litara iznosila bi više od dvanaest eura, što je mnoge i potaknulo da pohitaju na crpke.

Međutim, intervencijom Vlade, koja je ograničila cijene i smanjila trošarine, poskupljenje je ublaženo na sedam centi za dizel i četiri za benzin. Time je i potencijalna ušteda postala znatno manja, no psihologija straha od nestašice i želja za osjećajem kontrole u kriznim vremenima očito su prevladale. Korisnici su se našalili na vlastiti račun, pa je tako jedan napisao: "Natočio ga punog, sreo frenda, otišli i prekrenuli četiri pelina. Koliko sam ustedio?". Drugi su, pak, zauzeli potpuno suprotan stav: "Ja sam blizu rezerve ali sam namjerno čekao da poskupi, idem danas ko gospodin."

Na kraju, rasprava o nekoliko centi po litri goriva pokazala se kao savršen presjek hrvatskog društva. Od onih koji se bore za svaki euro, preko onih koji cijene svoj komfor, do onih koji u svemu vide priliku za dobar humor, redovi na benzinskim postajama poslužili su kao neočekivani društveni eksperiment koji je još jednom pokazao kako Hrvati dišu u vremenima neizvjesnosti.

