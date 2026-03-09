Izvanredna sjednica Vlade, ograničit će cijene goriva: Mijenjaju se dvije uredbe

Zbog situacije na Bliskom istoku i rata u Iranu, Vlada će u ponedjeljak u 10.00 sati održati izvanrednu sjednicu na kojoj će ponovno ograničiti cijene goriva na benzinskim crpkama.

Izmijenit će dvije uredbe - onu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata te onu o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Podsjetimo, prema izračunu Agencije za ugljikovodike, cijena litre dizela bi bez državne intervencije u utorak bila veća za 24 centa, a benzina za devet centi. To bi značilo da bi prosječni spremnik dizela od 50 litara mogao poskupjeti za čak 12 eura, a benzina za četiri i pol.

Isto tako, na sjednici će ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman podnijeti izvješće u vezi s organiziranim povratkom Hrvata s Bliskog istoka.

Tijek sjednice uživo pratite na portalu Net.hr.

Uskoro više...

POGLEDAJTE VIDEO: Cijene goriva mogle bi jako porasti, hoće li Vlada intervenirati? 'Ukoliko bi rast bio značajniji...'