Iznenada preminula u 45. godini nagrađivana novinarka Mila Moralić

Novinarsku zajednicu potresla je vijest o smrti Mila Moralić, dugogodišnje novinarke koja je ostavila snažan trag u domaćem medijskom prostoru. Preminula je iznenada u 45. godini života, a vijest o njezinoj smrti objavljena je na stranicama Hrvatskog novinarskog društva.

Dugogodišnja novinarska karijera

Mila Moralić bila je poznata televizijska novinarka koja je godinama radila na N1 televizija, gdje je pratila unutarnju i vanjsku politiku. Tijekom više od dva desetljeća karijere izvještavala je s brojnih važnih političkih događaja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Nakon rada na televiziji, profesionalni put nastavila je u Sindikatu novinara, gdje je također bila aktivna u pitanjima vezanima uz novinarsku profesiju.

Prestižna priznanja i međunarodno iskustvo

Tijekom karijere dobila je i međunarodno priznanje u obliku Fulbrightove stipendije u programu H. Humphrey na Walter Cronkite School of Journalism u Sjedinjenim Američkim Državama. Ondje je, uz mentorstvo iskusnih urednika iz uglednih američkih medija poput Washington Posta i Boston Globea, dodatno usavršavala svoje novinarsko znanje.

Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo joj je u ožujku 2025. godine nagradu za najbolju televizijsku novinarku. Nagradu je dobila zahvaljujući intervjuu s europskom tužiteljicom Laurom Kövesi (51), koji je izazvao brojne političke reakcije i otvorio važna pitanja u javnosti.

Ljubav prema novinarstvu

Moralić je u jednom intervjuu istaknula kako je interes za društvene i političke teme razvila još u obitelji, gdje su rasprave o politici bile dio svakodnevice. Studirala je političke znanosti te planirala akademsku karijeru, no odlazak na prvu novinarsku audiciju promijenio je njezin profesionalni put.

Novinarstvo je s vremenom postalo njezin poziv, dok su knjige i istraživanje ostali trajna strast.

Termin posljednjeg ispraćaja bit će objavljen naknadno.

