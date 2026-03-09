FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUŽNA VIJEST /

Iznenada preminula u 45. godini nagrađivana novinarka Mila Moralić

Iznenada preminula u 45. godini nagrađivana novinarka Mila Moralić
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tijekom karijere pratila je najvažnije političke teme u zemlji i svijetu

9.3.2026.
10:54
Hot.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Novinarsku zajednicu potresla je vijest o smrti Mila Moralić, dugogodišnje novinarke koja je ostavila snažan trag u domaćem medijskom prostoru. Preminula je iznenada u 45. godini života, a vijest o njezinoj smrti objavljena je na stranicama Hrvatskog novinarskog društva.

Dugogodišnja novinarska karijera

Mila Moralić bila je poznata televizijska novinarka koja je godinama radila na N1 televizija, gdje je pratila unutarnju i vanjsku politiku. Tijekom više od dva desetljeća karijere izvještavala je s brojnih važnih političkih događaja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Nakon rada na televiziji, profesionalni put nastavila je u Sindikatu novinara, gdje je također bila aktivna u pitanjima vezanima uz novinarsku profesiju.

Prestižna priznanja i međunarodno iskustvo

Tijekom karijere dobila je i međunarodno priznanje u obliku Fulbrightove stipendije u programu H. Humphrey na Walter Cronkite School of Journalism u Sjedinjenim Američkim Državama. Ondje je, uz mentorstvo iskusnih urednika iz uglednih američkih medija poput Washington Posta i Boston Globea, dodatno usavršavala svoje novinarsko znanje.

Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo joj je u ožujku 2025. godine nagradu za najbolju televizijsku novinarku. Nagradu je dobila zahvaljujući intervjuu s europskom tužiteljicom Laurom Kövesi (51), koji je izazvao brojne političke reakcije i otvorio važna pitanja u javnosti.

Ljubav prema novinarstvu

Moralić je u jednom intervjuu istaknula kako je interes za društvene i političke teme razvila još u obitelji, gdje su rasprave o politici bile dio svakodnevice. Studirala je političke znanosti te planirala akademsku karijeru, no odlazak na prvu novinarsku audiciju promijenio je njezin profesionalni put.

Novinarstvo je s vremenom postalo njezin poziv, dok su knjige i istraživanje ostali trajna strast.

Termin posljednjeg ispraćaja bit će objavljen naknadno.

POGLEDAJTE VIDEO:Budimir puca od snage: 'Ne gubimo glavu ni kod velikog zaostatka i uvijek ga možemo preokrenuti'

PreminulaNovinarka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx