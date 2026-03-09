'Hajduk nije Istra. To što je napravio Garcia bilo mi je veliko iznenađenje, a jednu stvar radi tvrdoglavo'

Dinamo je odigrao sjajnu utakmicu u nedjelju na Poljudu protiv Hajduka u 25. kolu SHNL-a osvojivši tri boda pobjedom 1-3. Vodeći Plavi sad imaju +10 u odnosu na drugoplasirane Bijele i mnogi tvrde kako je prvenstvo praktički riješeno. Tvrdi to i bivši igrač Dinama, sad trener Varteksa Dražen Besek.

"Prvenstvo je riješeno ne sad, nego prije", kaže za portal Net.hr Dražen Besek...

"Ovo što smo vidjeli na Poljudu samo je potvrda razlike u kvaliteti Dinama u odnosu, ne samo na Hajduk nego na sve momčadi u Hrvatskoj. Naravno, Dinamo to nije pokazao jesenas, ali sad kako je vrijeme odmicalo, kako je prvenstvo odmicalo, kad su se iskristalizirali najboljih 11 i bez obzira na neke nedostatke, Dinamo pokazuje da je za hrvatske okvire dominantna momčad", dodaje Dražen Besek.

Garcia je u Istri djelovao dobro, ali Garcia u Istri nije imao zvijezdu. U Hajduku je jako važno koliko prepoznaješ tko je tko u momčadi, kako se tko prema čemu odnosi, tko ima kakvu težinu i komunikacija i vođenje i komunikacija i vođenje biti lider. Biti lider jednom Livaji nije jednostavno. Sad je tu i Rebić, tu je i Krovinović koji je prošao karijeru. To su igrači s kojim se mora znati komunicirati i mislim da u ovom trenutku, ne da se on pogubio, nije se on pogubio, nego pokazuje svoju sposobnost vođenja velike momčadi. On ide tvrdoglavo u svom vođenju momčadi. Dražen Besek za portal Net.hr.

Što vas je iznenadilo u derbiju?

"Iznenadio me Hajduk. Iznenadila me filozofija trenera Gonzala Garcije. Naravno, svaki trener ima svoju strategiju kako želi ući u utakmicu, ali u ovakve utakmice se ne ulazi bez najjačih karika."

Na koga točno mislite?

"Mislim na Marka Livaju i Filipa Krovinovića. To su igrači koji neće pasti pod utjecaj i suparnik ima sasvim drugačiji odnos prema igračima koji imaju težinu. Imati Livaju na klupi u ovakvoj utakmici, to ne pije vodu u nogometnim krugovima jer Livaja je najbolji igrač Hajduka. Jednostavno, to je psihologija. Poštujem odluku trenera, on najbolje zna što ima na klupi, u kakvim odnosima. Da se dogodilo to nekim iskusnijim trenerima... Mislim, to se nije moglo dogoditi iskusnijim trenerima. Tu prvenstveno mislim na onu staru školu koja nije reagirala na pritisak javnosti. Krovinović, bez obzira na grešku protiv Rijeke, bez obzira na prozivanja medija, svega, ti moraš to čuti, ali ne moraš slušati. Ok, mali Skoko nije bio loš, ali nije to da se ti možeš suprostaviti Dinamovoj veznoj liniji. Za takvo što igrač treba imati kilometre u nogama da bi to mogao znati odreagirati, prepoznati. Lijepo je vidjeti mlade na terenu, ali za ovakvu utakmicu ti trebaš imati vukove. I tu mislim da ta dva igrača koje sam spomenuo, Krovinović i Livaja, oni takvu utakmicu moraju započeti i izdržati. To je za mene bilo veliko iznenađenje s Hajdukove strane", govori Dražen Besek.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Mislite li da je Garcia sam sebi pucao u nogu sa svojim upornim taktičkim zamislima ove sezone?

"Gledajte, kvaliteta svakog trenera je u tome, pogotovo stranih, kad dođeš u novu sredinu, novo podneblje, koliko brzo se možeš priviknuti i shvatiti mentalitet podneblja. Garcia je u Istri djelovao dobro, ali Garcia u Istri nije imao zvijezdu. U Hajduku je jako važno koliko prepoznaješ tko je tko u momčadi, kako se tko prema čemu odnosi, tko ima kakvu težinu i komunikacija i vođenje i komunikacija i vođenje biti lider. Biti lider jednom Livaji nije jednostavno. Sad je tu i Rebić, tu je i Krovinović koji je prošao karijeru. To su igrači s kojim se mora znati komunicirati i mislim da u ovom trenutku, ne da se on pogubio, nije se on pogubio, nego pokazuje svoju sposobnost vođenja velike momčadi. On ide tvrdoglavo u svojem vođenju momčadi. Hoće li mu se to odbiti od glavu ovisi o tome koliko su stručne strukture u Hajduku jake. Koliko vidimo, Vučević je na izlaznim vratima, ako se već i nije maknuo i teško je netko onda, ne znam koga u Hajduku sad imaju, da bi uvidjeli na poteze koje vuče struka. Ja ne apeliram da se ide Garciju mijenjati, ali jednostavno Garcia nije pokazao ono što sam ja od njega očekivao, a to je da zna voditi igrače koji su lideri ekipe. Jer, on kad jednog Livaju u ovakvoj utakmici stavi na klupu, on je pokazao momčadi da nije bilo šusa, nije bilo moći da Dinamovi stoperi imaju probleme. Nakon Europe, sad su Dinamovi stoperi čuvali Šegu. On njima nije mogao napraviti nered. Da je bio Livaja, drugačije bi se Dinamovi stoperi morali postaviti".

Kako komentirate uraganski početak derbija Dinama?

"Ma, Dinamo je imao start kakav je samo poželjeti mogao, ali vi kad vidite na koji način je Dinamo zabio golove za vodstvo 2-0, manje - više kod svih golova u obrani je Ron Raçi prisutan. Tu se vidi da on već, ne samo ovu utakmicu nego i već više utakmica pokazuje da on nije kalibar za Hajduk", zaključio je Dražen Besek.

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Besek gost je u novoj epizodi podcasta Net.hr Maksanov korner