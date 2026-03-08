Legendarni trener analizirao derbi i otkrio što ga najviše smeta, ali i rastužuje

Dinamo je pobjedom na gostovanju kod Hajduka (1-3) stigao do velikih 10 bodova prednosti i gotovo sigurno osvojio novi naslov prvaka Hrvatske.

Bila je to jedna zanimljiva utakmica, pravi derbi s puno golova i fenomenalnih poteza. Bilo je tu i elemenata tribina, koje imamo na gotovo svakom hrvatskom derbiju, ali možda i najbitnije od svega - nakon dugo vremena možemo reći kako gotovo sigurno neće biti sudačkih repova nakon ove utakmice.

Prvenstvo je osigurano

Upravo zbog svega navedenog kontaktirali smo bivšeg trenera Dinama Branka Ivankovića da nam prokomentira utakmicu i da svoje mišljenje.

"Mislim da je ovom pobjedom Dinamo osigurao prvenstvo," započeo je Ivanković. "Stvarno ne vidim način na koji Dinamo može izgubiti četiri utakmice koliko bi otprilike trebao izgubiti da prvenstvo ne bude gotovo," objasnio je Ivanković prije nego što se bacio na analizu:

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

"Rekao bih da je bila to dobra utakmica. Bilo je tu dosta prilika i poteza s obje strane, pogotovo u prvom poluvremenu kada je Hajduk čak imao priliku za izjednačenje, ali je Livaković fenomenalno obranio," kaže legendarni trener.

"Ono što mene ne veseli je zapravo lakoća kojom je Dinamo stigao do pobjede. I ne govorim tu samo o igri, već cijelom performansu. Dinamo je tu dokazao koliko je dinamičniji, ofenzivniji, koliko su bolji u kombinatorici, pasevima, baš svemu... Ta razlika između prvog i drugog kluba u ligi me jako rastužuje. Hajduk bi trebao biti bolji, pogotovo kad igraju kod kuće," veli naš sugovornik koji je otkrio što ga smeta.

Nije tako

"Smeta me jako koliko se priča o posjedu lopte. Ljudi stalno pričaju i komentiraju taj posjed kao da je to najbitnija stvar. Zaboravlja se sve drugo, i izgradnja napada i stajanje u obrani, kao da ništa od toga nije bitno. Samo posjed," komentira Ivanković pa objašnjava:

"Uzmite na primjer Hajduk. Kada gledate tu njihovu igru... Ne bih rekao da iznenađuje, ali ne znam što drugo reći. Ta količina pogrešaka u fazi defenzive... Vidjelo se u nekoliko situacija kako je obrambena taktika loše postavljena, ali najviše je to bilo vidljivo kod gola Bakrara kada je lopta bez ikakvih problema prošla kroz dva defenzivna igrača Hajduka. To se ne bi trebalo događati, to su osnove," kaže Ivanković koji je prokomentirao i igrače.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Mi smo prestrogi kritičari. Kod nas dosta ljudi očekuje da će igrač 'nakon 10 minuta u klubu' biti na razini. To nije tako. Jednom je Arsene Wenger rekao da igraču treba osam mjeseci da se prilagodi na novu sredinu... Što se tiče Dinama, on tu ima brojne odlične igrače. Ima kompletan i ofenzivan vezni red koji predvode Stojković i Zajc, koji uz to što obavljaju sve svoje osnovne zadatke i zabijaju, tu je i Mišić koji, iako nije toliko ofenzivan, odlično čita igru i sjajno odrađuje defenzivne zadatke i to jako dobro funkcionira."

Za kraj smo našeg sugovornika zamolili i da prokomentira suđenje koje je ovog puta bilo na stvarno visokoj razini. Dovoljno govori činjenica da se niti publika niti igrači nisu jednom (žešće) pobunili na neku odluku.

"Suci su 'servis', normalno je da nema sudačkih repova. Danas su im dosta pomogli i igrači koji su bili korektni i dobro se ponašali prema sucima," zaključio je Ivanković.

Dinamo je ovom pobjedom stigao do 57 bodova i pobjegao na +10 od Hajduka. Do kraja prvenstva je ostalo još 11 utakmica, a posljednjih od četiri susreta ova dva kluba ove sezone biti će 9. svibnja na Maksimiru.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Dinamo završiti prvenstvo ili se Hajduk može vratiti u igru?