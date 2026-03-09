Skandal na Euroviziji: Glavni direktor austrijske televizije optužen za zlostavljanje kolegice
Roland Weissmann, široj javnosti poznatiji i kao glavni direktor austrijskog radija i televizije ORF, podnio je neopozivu ostavku nakon što se proširila priča kako je seksualno zlostavljao kolegicu
Čini se kako ovu Euroviziju jednostavno prati neka negativna energija... Nakon što se čak šest država povuklo iz ovogodišnje Eurovizije zbog, kako su navele, političke situacije u kojoj se Izraelu dopušta sudjelovanje na natjecanju koje promovira jednakost i mir, medijskim se prostorom proširila i vijest o seksualnom skandalu glavnog direktora austrijske televizije.
Rolanda Weissmanna, glavnog direktora austrijskog radija i televizije ORF, optužuje se da je seksualno zlostavljao jednu od djelatnica ORF-a.
Kako donosi austrijski Kurier i ostali austrijski mediji, Weissmann je navodno još na početku mandata 2022. godine optužen za neprimjereno ponašanje. Weißmannov odvjetnik Oliver Scherbaum objasnio je kako je Weissmann već tada opovrgnuo optužbe, a kako sadržajna provjera optužbi nije uslijedila.
"Moj klijent do danas nije primio točne činjenice o čemu se radi, koje je predočila zaposlenica. Unatoč tome, kako bi izbjegao štetu za tvrtku, bio je spreman na dalekosežne ustupke, te je stoga i podnio ostavku na mjesto glavnog direktora ORF-a, s trenutnim učinkom, od nedjelje 8. ožujka 2026. u 11,45 sati", objasnio je odvjetnik Scherbaum.
Također, odvjetnik je istaknuo kako je javno iznošenje optužbi prije nego što su u potpunosti istražene bilo "pretjerano i nesrazmjerno", a dodaje i kako su Weissmanova osobna prava prekršena, zbog čega je najavio i moguće pravne korake.
Iako nije službeno potvrđeno da je riječ o novinarki Sonji Sagmeister, neki mediji poput Heute su uvjereni da je riječ baš o Sagmeister.
"Danas je za mene poseban dan", napisala je Sonja Sagmeister na svom X profilu.
Kako je objasnila, ona je žena koju je Weissmann dva puta osobno otpustio jer se suprotstavila zlostavljanjima, poput "naručenih intervjua" i "mržnje muškaraca". Uz to, tvrdi kako je Weissmann favorizirao "specifičan tip osobe i tip muškarca", a kako su "hrabre žene" bile napadane i ponižavane.
POGLEDAJTE VIDEO: Kvadrat novogradnje skuplji 12 posto, u Zagrebu čak 16 posto: 'Rast je kontinuiran'