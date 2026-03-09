FREEMAIL
DAO JE OSTAVKU /

Skandal na Euroviziji: Glavni direktor austrijske televizije optužen za zlostavljanje kolegice

Skandal na Euroviziji: Glavni direktor austrijske televizije optužen za zlostavljanje kolegice
Foto: Isabelle Ouvrard/imago stock&people/Profimedia

Roland Weissmann, široj javnosti poznatiji i kao glavni direktor austrijskog radija i televizije ORF, podnio je neopozivu ostavku nakon što se proširila priča kako je seksualno zlostavljao kolegicu

9.3.2026.
17:08
Hot.hr
Isabelle Ouvrard/imago stock&people/Profimedia
Čini se kako ovu Euroviziju jednostavno prati neka negativna energija... Nakon što se čak šest država povuklo iz ovogodišnje Eurovizije zbog, kako su navele, političke situacije u kojoj se Izraelu dopušta sudjelovanje na natjecanju koje promovira jednakost i mir, medijskim se prostorom proširila i vijest o seksualnom skandalu glavnog direktora austrijske televizije.

Rolanda Weissmanna, glavnog direktora austrijskog radija i televizije ORF, optužuje se da je seksualno zlostavljao jednu od djelatnica ORF-a.

Skandal na Euroviziji: Glavni direktor austrijske televizije optužen za zlostavljanje kolegice
Foto: Joe Klamar/AFP/Profimedia

Kako donosi austrijski Kurier i ostali austrijski mediji, Weissmann je navodno još na početku mandata 2022. godine optužen za neprimjereno ponašanje. Weißmannov odvjetnik Oliver Scherbaum objasnio je kako je Weissmann već tada opovrgnuo optužbe, a kako sadržajna provjera optužbi nije uslijedila. 

"Moj klijent do danas nije primio točne činjenice o čemu se radi, koje je predočila zaposlenica. Unatoč tome, kako bi izbjegao štetu za tvrtku, bio je spreman na dalekosežne ustupke, te je stoga i podnio ostavku na mjesto glavnog direktora ORF-a, s trenutnim učinkom, od nedjelje 8. ožujka 2026. u 11,45 sati", objasnio je odvjetnik Scherbaum.

Također, odvjetnik je istaknuo kako je javno iznošenje optužbi prije nego što su u potpunosti istražene bilo "pretjerano i nesrazmjerno", a dodaje i kako su Weissmanova osobna prava prekršena, zbog čega je najavio i moguće pravne korake.

Iako nije službeno potvrđeno da je riječ o novinarki Sonji Sagmeister, neki mediji poput Heute su uvjereni da je riječ baš o Sagmeister.

"Danas je za mene poseban dan", napisala je Sonja Sagmeister na svom X profilu.

Kako je objasnila, ona je žena koju je Weissmann dva puta osobno otpustio jer se suprotstavila zlostavljanjima, poput "naručenih intervjua" i "mržnje muškaraca". Uz to, tvrdi kako je Weissmann favorizirao "specifičan tip osobe i tip muškarca", a kako su "hrabre žene" bile napadane i ponižavane.

POGLEDAJTE VIDEO: Kvadrat novogradnje skuplji 12 posto, u Zagrebu čak 16 posto: 'Rast je kontinuiran'

EurosongEurovizijaSeksualno ZlostavljanjeEurovizija 2026.Eurosong 2026.OrfAustrija
