Iranci pogubili mladog prvaka u karateu pod optužbom za 'neprijateljstvo protiv Boga'

Iranske vlasti pogubile su mladog prvaka u karateu Sassana Azadvarda (21) koji je uhićen početkom siječnja za vrijeme prosvjeda u Isfahanu. Pogubljen je u četvrtak rano ujutro u zatvoru Dastgerd. Izvor blizak obitelji izjavio je da je sprovod održan pod strogim mjerama osiguranja, a smjelo je prisustvovati samo desetero članova njegove rodbine, piše Euronews.

Optužen za 'neprijateljstvo protiv Boga'

Kako piše novinska agencija Mizan, bliska iranskom pravosuđu, Azadvar je osuđen za "moharebeh", odnosno "neprijateljstvo protiv Boga" te za "učinkovitu suradnju s neprijateljem". Vlasti tvrde kako je suđenje provedeno uz prisustvo odvjetnika, ali detalji o samom postupku nisu objavljeni.

Kako stoji u izvješću, Azadvar je tijekom prosvjeda kamenjem napao vozilo sigurnosnih snaga. Razbio je prozore i bacao kamenje i cigle na službenike. U izvješću se ne navodi je li među pripadnicima sigurnosnih snaga bilo ozlijeđenih. Osim toga, agencija navodi kako je mladić pokušao pripremiti benzin kako bi zapalio vozilo, ali u tome nije uspio.

Bio je zlostavljan u zatvoru

Odvjetnička platforma Dadban tvrdi da optužbe protiv Azadvarda ne odgovaraju zakonskoj definiciji "neprijateljstva protiv Boga" prema iranskom zakonu. Organizacija za ljudska prava Hengaw navodi da su slučaj obilježile "ozbiljne pravne nejasnoće" te da je odvjetnik optuženog isticao kako protiv njegovog klijenta nema vjerodostojnih dokaza.

Hengaw također navodi kako je Azadvar bio psihički i fizički zlostavljan kako bi od njega iznudili priznanje. Od uhićenja je držan u samici, a smrtna kazna mu je izrečena tijekom eskalacije rata u Iranu.

Pogubljena najmanje 21 osoba

Ujedinjeni narodi izvijestili su da je Iran od početka rata pogubio najmanje 21 osobu i pritvorio više od 4000 pojedinaca, upozoravajući na eskalaciju primjene smrtne kazne. U posljednjih nekoliko tjedana pogubljeno je najmanje 19 osoba, objavio je Amnesty International u srijedu.

Predsjednik iranskog pravosuđa Gholamhossein Mohseni Ejei nedavno je izjavio da bi sudovi trebali obrađivati slučajeve pritvorenika "izvan redovnih procedura" i ubrzanim tempom. Također je poručio da Teheran neće uvažiti međunarodne pozive na obustavu pogubljenja.

