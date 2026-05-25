Zarađuje pravo bogatstvo zahvaljujući štakorima: Ljudi ne mogu vjerovati što stvaraju

Jedna britanska studentica pronašla je vjerojatno najneobičniji dodatni posao na svijetu - prodaje apstraktna umjetnička djela koja stvaraju njezini kućni ljubimci, štakori.

Devetnaestogodišnja Ella Woodland, studentica kliničke psihologije iz Droitwich Spaa, pretvorila je svoje glodavce u pravu umjetničku senzaciju, a njihove minijaturne slike, koje nastaju otiscima šapa umočenih u boju, postale su hit na internetu.

Ono što je započelo kao simpatičan hobi, ubrzo se pretvorilo u profitabilan pothvat koji joj pomaže u financiranju skupog studija i svakodnevnih troškova, dok istovremeno mijenja percepciju ljudi o ovim često omraženim životinjama.

Od ljubimaca do neočekivanih umjetnika

Priča je započela kada je Ella, inspirirana kreativnim objavama na društvenim mrežama gdje su vlasnici poticali svoje ljubimce na slikanje, odlučila provjeriti imaju li i njezini štakori Rumple, Reid, Gubler, Hotch, Morgan, Luke, Rossi i Gideon, skriveni umjetnički talent.

U veljači 2025. godine, u malom prostoru za igru, postavila je svoj improvizirani "atelje". Na pod je stavila papirnate tanjure s netoksičnim dječjim vodenim bojama i pripremila minijaturna platna.

Proces stvaranja je, kako kaže, vrlo jednostavan i zabavan, prvenstveno za životinje. Pustim ih da slobodno šeću po bojama", objasnila je Ella u jednom razgovoru.

Kako bi ih usmjerila prema platnu, služi se malim trikom - na prst stavi malo kašice od banane za bebe, koju njezini štakori obožavaju.

Prateći njezin prst, oni ostavljaju jedinstvene tragove šapicama, stvarajući tako živopisne i neponovljive apstraktne kompozicije. Prema njezinim riječima, štakori su iznimno inteligentne životinje koje su tehniku "slikanja" usvojile gotovo odmah.

"Ponekad znaju biti malo lijeni, pa im moram pomoći i usmjeriti ih, no uglavnom uživaju u procesu, pogotovo u nagradi koja slijedi", dodaje kroz smijeh. Prvo djelo koje su stvorili toliko joj se svidjelo da ga je uokvirila i ponosno izložila na zidu svoje sobe.

Viralna senzacija koja je pokrenula lavinu

Svoje prve radove, postavljene na minijaturne slikarske stalke, Ella je sramežljivo ponudila na internetskoj platformi Vinted po cijeni od desetak funti (oko 11,59 eura). Prodaja je u početku išla sporo, tek nekoliko narudžbi tjedno.

No, sve se promijenilo preko noći. Jedan je korisnik snimio zaslon njezina oglasa i podijelio ga na društvenoj mreži X s komentarom: "Upravo sam vidio ovo na Vintedu, doslovno plačem od smijeha".

Objava je u nekoliko dana postala viralna, prikupivši više od šest milijuna pregleda i stotine tisuća lajkova.

just seen this on vinted i am literally in tears 😭😭🥹 pic.twitter.com/j7MykSAMOU — jesse (@wlwhaze) March 3, 2025

Ellin inbox odjednom je bio zatrpan porukama i narudžbama. Potražnja je eksplodirala za, kako se navodi u jednom članku Birmingham Maila, čak 500 posto.

Ubrzo je prodavala i do dvadeset slika tjedno, a svaka nova serija rasprodala bi se gotovo trenutačno. Cijene su također porasle, pa se sada manja platna prodaju za desetak, a veća i za pedeset funti.

Kupci čak mogu birati koji će od osam štakora biti "umjetnik" te odabrati paletu boja za svoje unikatno djelo. "Još uvijek sam iznenađena koliko je sve ovo odjeknulo i koliko je ljudi pozitivno reagiralo. Potpuno je ludo", priznala je Ella.

Više od džeparca: financiranje studija i bolji život za glodavce

Zarada od prodaje slika postala je značajan izvor prihoda. U samo nekoliko mjeseci Ella je zaradila više od tri tisuće funti. Taj joj novac, kako kaže, uvelike olakšava studentski život.

Pokriva troškove svakodnevnog putovanja vlakom na Sveučilište u Worcesteru, što je košta oko šest funti dnevno, te financira skupe sate vožnje od 80 funti tjedno. Iako prima studentski zajam, ovaj dodatni prihod omogućuje joj veću financijsku neovisnost.

Ipak, značajan dio profita Ella reinvestira u svoje talentirane ljubimce. Od zarađenog novca kupila im je prostraniji, premium kavez, razne tunele za igru i posebne mješavine hrane kako bi im osigurala najbolji mogući život.

"Ovo je posao u kojem svi pobjeđuju. Ja mogu štedjeti za automobil, a moji štakori se sjajno zabavljaju trčkarajući uokolo i jedući hrpu dječje kašice", zaključila je ona.