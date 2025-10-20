Zanijemjela je kad je vidjela tko je promatra u restoranu, a i vama bi zasigurno prisjelo

Korisnik Instagrama Vasil Velčev objavio je u petak video koji je tijekom vikenda postao hit jer je uspio zabilježiti izraz lica svoje supruge u trenutku u kojem je ugledala štakora.

Radoznalog glodavca privukao je miris koji je dopirao iz restorana smještenog neposredno ispred rimskog Koloseuma, a što je damu sa špagetima u tanjuru toliko zateklo da je praktički zanijemjela.

Naravno, internetskoj publici nije trebalo dugo da u komentarima krene zbijati šale vezane uz Ratatouilleja, odnosno uz crtić iz 2007. godine nagrađen Oscarom u kojem je naslovna uloga pripala Remyju, štakoru opsjednutim kuhanjem.

Je li se ovaj mališan uspio suzdržati ili se naposljetku pokušao pridružiti gostima za stolom, snimka nije otkrila, ali vam zato možemo kazati da je u samo tri dana skupila gotovo 80 milijuna pregleda.

