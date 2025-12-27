Pet udaha i smrt - lampice, svijeće i vatrene zamke: Istražili smo što je istina

Dovoljna je mala iskra, jedna pregorena lampica i suhe iglice, svijeća koja je dogorjela do kraja ili pet udaha dima - povratka više nema.

Nije scena iz horora, ovo su sastojci da bajka postane noćna mora. U Hrvatskoj, baš u vrijeme kad palimo svijeće i ukrase, bilježi se najviše požara u godini. Vatrogasci upozoravaju – većina tih požara nije "nesretna slučajnost", nego tiha tempirana bomba u našim dnevnim boravcima

Dovoljno je samo letimično preletjeti naslove:

"Mrtva žena pronađena u stanu gdje se zapalio adventski vijenac";

"U jednom poslovnom prostoru zapalio se adventski vijenac";

"U Zagrebu su se zbog adventskih vijenaca zapalila tri stana"

Na Viru je prije nekoliko dana izgorjela kuća. Sumnja je pala na lampice na boru. Virski list navodi da je požar zahvatio kuću nešto prije 15 sati, da je progutao kat u kojem se nalaze dnevni boravak, kuhinja i sobe. Buktinju su gasila četiri vatrogasna društva, slike nakon požara uznemirujuće su.

U RTL Detektoru provjerili smo jesu li blagdanski požari "pumpanje" priče, mogu li obične lampice na boru ili adventski vjenčić proizvesti katastrofu, koliko se to često događa u Hrvatskoj te kako detektirati kritične točke u našem blagdanskom domu. Uz vatrogasce, otkrivamo i činjenice koje skoro sigurno niste znali, ali zbog kojih se treba dobro zamisliti - i biti oprezniji.

Adventski vjenčići i požari

Dokaz da i adventski vjenčić može biti put u katastrofu su i slike koje su nam ustupili iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Možda se stječe dojam da vatrogasci u prosincu imaju najviše posla zbog gašenja požara uzrokovanih svijećama na adventskom vijencu ili pregaranju lampica, službene statistike o tome, zapravo - nema. Naime, iz više vatrogasnih postaja potvrdili su nam da se ne vodi statistika uzroka požara. Logično - vatrogasci gase, a policija istražuje uroke.

No iz MUP-a su nam također naveli da ne vode o tome evidenciju. Dakle, samo je stvar procjene ili dojma koliko je takvih požara, ali da je najviše posla za vatrogasce u gašenju požara u objektima u zimsko vrijeme, potvrđuju nam iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Pet udaha dima i put u smrt

Kako bilo, kad buktinja krene - bez obzira na uzrok - posljedice mogu biti užasavajuće.

Za život su bitne prve minute, od zagrebačkog vatrogasnog zapovjednika Siniše Jembriha doznajemo - samo pet udaha dima može odvesti u smrt, ali da i dim može gorjeti. Više o tome što bi svatko trebao znati kako bi spasio svoj (i tuđi) život u požaru, bit će riječi kasnije u tekstu.

Ali da se vratimo vjenčićima i lampicama - iako nema domaće statistike o ovakvim požarima, na opasnosti odavno upozorava Europska unija. Europska je komisija još 2009. objavila da božićne lampice predstavljaju ozbiljan rizik za dom.

U službenom izvješću te godine naveli su da "30 posto božićnih lampica predstavlja očit i izravan rizik od požara i strujnog udara". Izvješće predstavlja zaključke zajedničkog projekta nadzora tržišta na pet tržišta - u Mađarskoj, Njemačkoj, Slovačkoj, Sloveniji i u Nizozemskoj.

Kako su došli do procjene?

Između studenog 2007. i svibnja 2009. uzeli su 196 nasumičnih uzoraka rasvjetnih lanaca i to različitih cijena sugerirajući da su uzimali i "jeftine" i one "skuplje". Testirali su ih na 20 parametara, neke su padale na više testova.

Tadašnja povjerenica za potrošačka pitanja Meglena Kuneva izjavila je: "Ako ćemo 'ostaviti svjetla upaljenima' za Božić, potrošači moraju biti sigurni da nema kompromisa za sigurnost. Potrošači žele vrijednost za novac i izbor kada kupuju za Božić, ali nikada na štetu sigurnosti. Ovo izvješće je 'poziv na buđenje'. "

Glavni problem su bili opasnost od strujnog udara, požara ili kombinacija ta dva rizika. Skoro svake treće lampice (30,4 posto) imale su ove nedostatke. Detalje ovog izvješća možete naći OVDJE.

Europska komisija je i lani opet upozorila potrošače da kupuju božićne lampice kod provjerenih i pouzdanih prodavača, da provjere jesu li sigurne za korištenje te imaju li oznaku CE koja označava da zadovoljava najviše sigurnosne standarde Unije.

Zagrebački vatrogasni zapovjednik Jembrih upozorio je na ozbiljne stvari koje mogu završiti tragedijom te je podijelio činjenice koje zvone na promišljanje i odgovornost:

"Generalno najčešći uzroci požara s tragičnim završetcima su pušenje, kuhanje, svijeće, električne instalacije, dječja igra i ljudska nepromišljenost", kaže Jembrih.

U 70 posto slučajeva ljudi ne umiru od plamena

Otkriva i manje poznate stvari:

Dim je otrovan i dim gori!

Pri izgaranju nastaju otrovni produkti: oksidi dušika (NO i NO2), cijanovodik (HCN), sumporovodik i sumpor dioksid (H2S i SO2), klorovodik (HCl), amonijak i ugljični monoksid (CO) koji je uz svoju otrovnost i jedan od glavnih uzroka plamenih udara

oko 70 posto ljudi u požaru pogiba od dima

od 10 kilograma papira razvija između 8000 i 10.000 m3 dima. U praksi jedan "mali" požar (npr. koša za smeće) može ispuniti ured dimom od poda do stropa

10 kg plastične mase može razviti 20.000 m3 dima, hladnjak pak razvija dva m3 dima u sekundi

prve 3 minute ponašanja u požaru su presudne za preživljavanje!

pravilo: pet udaha dima je smrtonosno, nastaje panika, izgubljenost i smrt!

požar nije film ili TV gdje je dim samo kulisa, a požar samo specijalni efekt.

Današnji požari su razorniji i otrovniji

Još i ovo - današnji požari brže gore i otrovniji su. Zapovjednik Jembrih ukazao nam je na video koji to zorno pokazuje. Riječ je o simulaciji požara u domu - jedan je namješten tradicionalnim namještajem od prirodnih materijala, drugi je namješten stvarima od novih i umjetnih materijala. Razlika u brzini širenja požara šokira.

U domu s namještajem od prirodnih materijala (na snimci lijevo) požar se širi od sofe i popluna, plamen ne dimi jako i nakon pet minuta još se nije proširio. U šestoj minuti gori zavjesa, nakon 15 minuta čini se kao da će se sve ugasiti samo od sebe. Nakon pola sata i dalje gori samo sofa.

Dom uređen namještajem od sintetičkog materijala? Požar je razoran - od malog plamena na trosjedu nakon dvije minute nastaje otvoreni i jaki plamen. U trećoj minuti gornji dio sobe ispunjen je gustim neprozirnim dimom, a do četvrte minute buktinja je zahvatila polovinu sobe. U samo četiri i pol minuta soba je golema vatrena buktinja - sve je u nekontroliranom plamenu.

Što trebamo provjeriti još danas?

Sve ovo govori jedno – da savjeti vatrogasca trebamo uzeti za ozbiljno, a oni apeliraju da se isključi sva ukrasna rasvjeta, sve lampice, svijetleći sobovi i sve zvijezde kada se odlazi iz doma ili ide spavati.

Jako treba paziti i da žaruljice ne budu u izravnom kontaktu s ukrasima i iglicama.

Provjerite je li utikač ispravan, a žice neoštećene kako ne bi došlo do kratkog spoja.

Ako vam se čini da je savjet da ne punite električne uređaje kraj kreveta, ova slika stvarne intervencije zagrebačkih vatrogasaca trebala bi biti dovoljna:

Ako koristite produžni kabel, vrijedi pravilo – jedna utičnica, jedan produžni kabel, a ne slagati više njih kao "tetris".

Suhi bor gori 'eksplozivno'

Bor - nikad na njega ne stavljajte svijeće i udaljite ga od peći, radijatora, grijalica i televizora.

Još i ovo: iglice i grančice ne spaljujte u peći - crnogorica je puna biljnih sokova i smole pa sve gori "brzo i žestoko".

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HZV) potvrđuju - suhi bor u grijanom prostoru gori gotovo eksplozivno. "Naglo stvaranje visoke temperature i vertikalno širenje plamena vrlo lako mogu zahvatiti okolni namještaj u prostoriji", dodatno upozoravaju.

Opasnije stare žaruljice sa žarnom niti

Iako nema službene statistike koliko je požara uzrokovanih lampicama, zamjenik osječkog zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe, Davor Škarica, potvrđuje na starim i oštećenim lampicama izolacija može popucati i doći do kratkog spoja.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice navode da su starije lampice sa žarnom niti posebno opasne i zato što proizvode veliku toplinu pa mogu zapaliti lako zapaljive materijale.

"Do pregrijavanja može doći i uslijed preopterećenja električne instalacije zbog spajanja više setova lampica na jedan produžni kabel kada se žice zagrijavaju, izolacija se topi i može doći do zapaljenja, odnosno požara. Stare i slabe utičnice također mogu biti uzrok iskrenja, zagrijavanja vodiča i zapaljenja, poglavito ako se koriste neispravni adapteri, odnosno transformatorski uređaji koji isto tako mogu biti uzročnici nastanka požara", navode iz HVZ-a.

Osim spomenutog "tetrisa" - kad se više produžnih kablova spaja u jednu utičnicu - požar mogu izazvati i lampice na otvorenom ako koristimo one koje nisu za vanjske uvjete. Tada može doći do iskrenja.

Tu su i neispravni adapteri ili proizvodi bez atesta gdje je rizik od pregrijavanja i požara veći.

Lako se rasplamsa i zapaljiv materijal i vijenac od suhih grančica, a na svijeće treba paziti i ako su blizu zavjesa ili stolnjaka. Ponekad i djeca ili kućni ljubimci slučajno prevrnu svijeću ili vijenac. Dodano, Škarica ukazuje i da se plastični ukrasi na adventskom vijencu lako tope, a onda kapaju što opet može uzrokovati požar.

"Najveći rizik dolazi od kombinacije nepažnje i zapaljivih materijala. Električni ukrasi su opasni zbog struje i topline, a svijeće zbog otvorenog plamena", zaključuje Škarica. Detalje sa savjetima osječki vatrogasci objavili su i mogu se naći OVDJE.

Ukazuju i ovo - sve je više necertificiranih uređaja sumnjive kvalitete koji obično nemaju adekvatnu zaštitu i teško ih je prepoznati. Ako lampice za unutarnju uporabu koristite vani također može doći do iskrenja.

Uz sve to, posebno je opasno ako vas nema - ako ostavite upaljene lampice, tada nitko ne primijeti prvu iskru pa se požar razvija neprimijećeno, a dojava vatrogascima obično značajno kasni. "Posljedice mogu biti velike za imovinu i ljudske živote", navode u HVZ-u. Više detalja o opasnostima od požara i savjetima možete pronaći na stranicama HVZ-a OVDJE.

Što kad sve krene po zlu?

"Jedna od najzahtjevnijih vatrogasnih intervencija u bližoj povijesti za koju se, prema izjavama stanara, kao mogući uzrok navode svijetleći ukrasi dogodila se u Zagrebu 2021. godine kada su vatrogasci s visinskim vozilom spasili 11 stanara i više kućnih ljubimaca iz stambene zgrade zahvaćene požarom od kojih je pet osoba hospitalizirano zbog udisanja dima. Na intervenciji su bila angažirana 22 vatrogasca sa 7 vatrogasnih vozila", prisjetili su se iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Najviše požara u prosincu

Ako se gleda statistika, prošla godina pokazuje da je najviše požara bilo upravo u prosincu (496). Iz Hrvatske vatrogasne zajednice otkrivaju: "Potom slijede siječanj (452) i studeni (371). U periodu od studenog do ožujka najviše je požara u objektima i obično se rad o požarima dimovodnih kanala u stambenim objektima."

Iako nema službene statistike o uzrocima požara u Hrvatskoj, zanimljiva je analiza osiguravajućih društava u Velikoj Britaniji od 2021. do 2024. godine.

Kada se tražila odšteta za štetu u domu od požara, 15 posto se odnosilo na požare uzrokovanih svijećama - vrhunac je bio upravo u blagdanskom prosincu. Dimnjaci i kamini činili su 6 posti, objavio je britanski The Independent.

Što kad jednom nastane plamen?

Ali koji god uzrok bio, jednom kad krene požar, prve minute su najbitnije i smirena reakcija može spasiti život. Zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih dao je zlatne savjete:

Obavijestite sve da je požar, nikada se ne vraćajte nazad u požar (često ljudi stradavaju jer se vraćaju po dragocjenosti ili kućne ljubimce)

Obavijestite vatrogasce o eventualnim nestalim osobama ili posebnim opasnostima. Vatrogasci nikada nisu bili u vašem prostoru i svaka pomoć oko snalaženja u prostoru je dobrodošla

Čim se pojavi požar, izađite, ne provjeravajte njegov intenzitet ili lokaciju.

Zatvorite vrata prostorije u kojoj je požar (izolacija požara, manje dima, bolje za sve osobe u stambenom objektu)

Ne otvarajte vrata kroz koja ne morate prolaziti, ako provjeravate ima li osoba zatvarajte vrata za sobom

Kako otvarati vrata: stražnjom stranom dlana provjerite temperaturu vrata, ako su topla iza je požar a temperatura je vrlo visoka!

Ako požar nije u Vašem stanu - ne ulazite u hodnike i stubišta - tu se stvara efekt dimnjaka, u stanu ste najsigurniji

Ako ste ipak završili na stubištu: krećite se, ako je moguće, prema dolje, pazite na sebe i čvrsto se držite jer ljudi u panici ne paze na druge osobe

Ako ste zatvoreni u požaru u prizemlju, pokrijte ruke i razbijte prozor, ne skačite, spustite se, ako u prostoru ima djece, staraca ili nemoćnih, pomozite im

Ako je požar u vašem stanu a nema izlaza: postavite se čim dalje od požara, zatvarajte vrata između Vas i požara, stavljajte mokre krpe i ručnike ispod vrata i na usta, pokažite se na prozoru, ako je moguće telefonirajte ponovno vatrogascima i obavijestite i o Vašem teškom položaju, telefonista će odmah dodatno obavijestiti zapovjednika na terenu o Vašoj situaciji,

Za vrijeme požara nikada ne upotrebljavajte lift!

Najčešća stradavanja u požaru: nepoznati prostori (hoteli i slično), starije osobe i djeca (panika, fizički nedostatci)

Razgovarajte o požaru s ukućanima (posebno djecom), što napraviti, kojim izlazima pobjeći, naučiti kako prijaviti požar, kako spriječiti požar, nabavite sredstva za gašenje i detektore dima

Kako prijaviti požar. Ne pouzdajte da je već netko prijavio požar, nazovite vatrogasce. Česti su slučajevi u velikim zgradama da ljudi ne reagiraju na prve znakove požara i dima jer pretpostavljaju da je netko već obavijestio vatrogasce.

Ljudi umiru najviše zbog dima

Kao što su vatrogasci podcrtali, mnogi poginu zbog dima, ne samog plamena. To potvrđuju i velike tragedije koje pričaju najglasnije.

Regiju je nedavno potresla tragedija u Tuzli gdje je u požaru doma umirovljenika umrlo 16 ljudi koji su umrli zbog udisanja dima, a 17-a žrtva kasnije je preminula zbog posljedica opekotina. Sve je krenulo od iskre radioprijemnika.

Austrija i danas pamti katastrofu iz 2018. kada je također u domu umirovljenika 11 ljudi preminulo, opet zbog udisanja dima. Sve je krenulo od žara cigarete u košu za rublje. Iste godine Njemačku je šokirao slučaj kada je preminulo petero djece te četiri žene, dok je 60 ljudi ozlijeđeno u katastrofalnom požaru kuće u Ludwigshaffenu.

Novi Sad, pak, pamti 2012. kada je u požaru diskoteke preminulo nekoliko ljudi. Nekoliko mladih pokušalo se od požara sakriti u WC-u, a njihova tijela pronađena su naknadno. Bili su zagrljeni – vatra ih nije dotaknula, djelovali su mirno, kao da spavaju, ispričao je inspektor za srbijanske medije, navodeći da su preminuli od udisanja dima.

Na neke od ovih slučajeva podsjetio nas je Jembrih potvrđujući da požari svake godine odnose mnogo žrtava u stambenim objektima. "Višegodišnji prosjek se mjeri smrću na 100.000 ljudi - ona iznosi 0,62 za Švicarsku, za Austriju - 0,76, za Sloveniju - 1,15, za Švedsku - 1,62, za Mađarsku - 2,14. To su podaci svjetske statistike.

