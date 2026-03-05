FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPAD S ČAMCA? /

Pogođen tanker uz obalu Kuvajta, nafta curi u more

Pogođen tanker uz obalu Kuvajta, nafta curi u more
×
Foto: AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija

Posada tankera nakon eksplozije uočila je manji čamac koji se udaljavao s mjesta incidenta

5.3.2026.
6:41
danas.hr
AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tanker uz obalu Kuvajta pogođen je u snažnoj eksploziji, nakon čega je došlo do izlijevanja nafte u more, priopćila je britanska pomorska sigurnosna agencija UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

"U vodi je primijećena nafta koja istječe iz jednog teretnog spremnika, što bi moglo imati određene posljedice za okoliš. Brod je primio vodu, ali nema izvješća o požaru i posada je sigurna", navodi UKMTO.

Prema njihovim informacijama, posada tankera nakon eksplozije uočila je manji čamac koji se udaljavao s mjesta incidenta, piše CNN.

POGLEDAJTE VIDEO Španjolski premijer napao Trumpa i Izrael: 'Ne možemo igrati ruski rulet s milijunima života'

TankerKuvajtEksplozijaIranRat
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx