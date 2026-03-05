Pogođen tanker uz obalu Kuvajta, nafta curi u more

Tanker uz obalu Kuvajta pogođen je u snažnoj eksploziji, nakon čega je došlo do izlijevanja nafte u more, priopćila je britanska pomorska sigurnosna agencija UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

"U vodi je primijećena nafta koja istječe iz jednog teretnog spremnika, što bi moglo imati određene posljedice za okoliš. Brod je primio vodu, ali nema izvješća o požaru i posada je sigurna", navodi UKMTO.

Prema njihovim informacijama, posada tankera nakon eksplozije uočila je manji čamac koji se udaljavao s mjesta incidenta, piše CNN.

POGLEDAJTE VIDEO Španjolski premijer napao Trumpa i Izrael: 'Ne možemo igrati ruski rulet s milijunima života'