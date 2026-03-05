Izrael pokrenuo veliki napad na Teheran: Objavljena snimka razornih posljedica napada

Tijekom proteklih dana, Iran je raketirao ciljeve diljem Bliskog istoka kao odmazdu za američko-izraelski napad. Republikanska većina u Senatu odbila je u srijedu rezoluciju kojom se zahtijevalo da predsjednik Donald Trump za rat u Iranu mora imati odobrenje Kongresa.

Šesti je dan rata protiv Irana, što treba znati?

Senat je odbio ograničiti Trumpove 'ratne' ovlasti

Izrael pokrenuo novi veliki val napada na Teheran

Pogođen tanker kod Kuvajta

Katar evakuira stanovnike u blizini američkog veleposlanstva

Iranci negiraju da su ispalili raketu prema Turskoj

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Iran: 'Poštujemo suverenitet Turske'

7.45 - Iranske oružane snage poštuju suverenitet Turske i negirale su lansiranje rakete prema njezinom teritoriju, navodi se u izjavi koju su u četvrtak prenijeli državni mediji. Tursko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu da je protuzračna obrana NATO-a uništila iznad istočnog Mediterana balističku raketu ispaljenu iz Irana prema turskom zračnom prostoru nakon što je preletjela Siriju i Irak. Nije otkriveno kamo je točno projektil bio usmjeren, no glasnogovornik NATO-a rekao je da savez osuđuje iransko gađanje Turske te da čvrsto stoji uz sve saveznike.

Američki ministar rata Pete ⁠Hegseth ⁠izjavio je kako nema smisla da uništenje balističke rakete ispaljene iz Irana prema turskom zračnom prostoru pokrene članak 5 NATO-a koji jamči kolektivnu obranu. Američke snage stacionirane su u bazi Incirlik na jugu Turske blizu Hataya. "Upozoravamo sve strane da se suzdrže od radnji koje bi dovele do daljnje eskalacije sukoba u regiji. U tom kontekstu nastavit ćemo se konzultirati s NATO-om i našim ostalim saveznicima", priopćilo je tursko ministarstvo obrane, dodajući da nije bilo žrtava ni ozlijeđenih.

Video snimka iz Teherana

7.39 - Iranska državna televizija Press TV objavila je video snimku na kojoj se vide zgrade uništenih u najnovijim zajedničkim američko-izraelskim zračnim napadima na Teheran. Ljudi hodaju kroz ruševine uz teško oštećene stambene zgrade, prema tvrdnjama Press TV, tu je i uništeno vozilo, kao i bager koji uklanja uništeni beton.

US-Israeli attacks on residential buildings in Tehran left huge destruction.



Follow: https://t.co/mLGcUTSA3Q pic.twitter.com/hWLAs8DKqd — Press TV 🔻 (@PressTV) March 5, 2026

Katar evakuira stanovnike u blizini američkog veleposlanstva

7.34 - Katar je započeo evakuaciju stanovnika koji žive u blizini američkog veleposlanstva u Dohi kao privremenu mjeru opreza, objavilo je katarsko Ministarstvo unutarnjih poslova. "Osiguran im je prikladan smještaj kao dio potrebnih preventivnih mjera“, priopćilo je Ministarstvo u izjavi na X.

Američka veleposlanstva u Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu, te američki konzulat u Dubaiju, napadnuti su zadnjih dana dronovima nakon početka rata. Američki State Department izdao je upozorenje američkim građanima da odmah napuste Bliski istok, čak i dok su mnogi letovi iz regije otkazani ili obustavljeni. Američka vlada nastoji rezervirati charter letove za američke građane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji i Jordanu te pomoći ljudima koji su ostali drugdje da rezerviraju karte za komercijalne letove. Dužnosnik američkog State Departmenta rekao je da se od 28. veljače oko 17.500 građana vratilo s Bliskog istoka, piše BBC.

Izrael pokrenuo veliki napad na Teheran

7.23 - Izraelska vojska tvrdi da je započela "val napada velikih razmjera" na Teheran, ciljajući "infrastrukturu iranskog terorističkog režima". Ubrzo nakon objave IDF-a, eksplozije su se čule u glavnom gradu, kao i u sjeverno-središnjem gradu Karaju, piše Sky News.

Ranije je izraelska vojska izjavila da je napala zapovjedne centre Hezbollaha u libanonskoj prijestolnici. Zračne snage su "završile val napada temeljenih na obavještajnim podacima u Bejrutu na nekoliko zapovjednih centara".

Navedeno je da je jedan pripadao zračnoj jedinici Hezbollaha. "Napadnuti zapovjedni centri trebali su biti korišteni od strane Hezbollaha za napredovanje i izvođenje raznih terorističkih napada na trupe IDF-a i izraelske građane", dodao je IDF.

Pogođen tanker kod Kuvajta

6.41 - Tanker uz obalu Kuvajta pogođen je u snažnoj eksploziji, nakon čega je došlo do izlijevanja nafte u more, priopćila je britanska pomorska sigurnosna agencija UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Više pročitajte OVDJE.

Izrael objavio da je uništio oko 300 iranskih raketnih lansera

6.23 - Izraelska vojska u srijedu je objavila da je od početka aktualnog vala napada u Iranu uništila oko 300 iranskih raketnih lansera. Izraelski vojni glasnogovornik Nadav Shoshani rekao je da su operacije usmjerene na bacače raketa i zalihe projektila značajno doprinijele smanjenju broja raketa koje se dnevno ispaljuju iz Irana.

Izrael se i u srijedu suočio s nekoliko uzbuna zbog raketnih napada. Prema Shoshaniju, Iran sada ponekad prema Izraelu ispaljuje samo pojedinačne rakete, umjesto više njih odjednom. U subotu, kada su Izrael i Sjedinjene Američke Države započeli napade na ciljeve u Iranu, iz Irana je prema Izraelu ispaljeno "mnogo desetaka" raketa, rekao je.

Ukupno je Iran do sada lansirao "nekoliko stotina" raketa diljem regije, prema riječima vojnog glasnogovornika. Shoshani je već u utorak izjavio da iranska vatrena moć slabi. Izraelska vojska je prvi put od početka kampanje također objavila da je napala "vojne ciljeve" u gradovima Isfahan i Shiraz, uključujući skladišta raketa.

Senat odbio rezoluciju

6.17 - Republikanska većina u Senatu odbila je u srijedu rezoluciju kojom se zahtijevalo da predsjednik Donald Trump za rat u Iranu mora imati odobrenje Kongresa. Rezoluciju, kojom se tražio prekid svih neprijateljstava prema Iranu koje nije odobrio Kongres, predložio je demokratski senator Tim Kaine.

Njegova inicijativa odbijena je rezultatom 53-47. Glasalo se uglavnom po stranačkim linijama. Jedini demokrat koji je glasao protiv bio je John Fetterman, senator iz Pennsylvanije koji podržava rat, a jedini republikanac za rezoluciju bio je Rand Paul iz Kentuckyja.

Suočen s predsjednikom koji si je proširio izvršne ovlasti otkako se vratio u Bijelu kuću u siječnju 2025., Tim Kaine je zajedno s mnogim drugim demokratskim zakonodavcima tvrdio da rezolucijom želi potvrditi autoritet Kongresa, jedinog tijela ovlaštenog američkim Ustavom za objavljivanje rata.

Iako je Kongres jedino tijelo ovlašteno za objavu rata, zakon iz 1973. omogućuje predsjedniku da pokrene ograničenu vojnu intervenciju kako bi odgovorio na neposrednu prijetnju po Sjedinjene Države.

Demokrati tvrde da "neposredne prijetnje" u ovom slučaju nema i da je postojeća administracija ničim nije dokazala.

Prolaz rezolucije u Senatu nije se ni očekivao. U četvrtak bi o sličnoj mjeri trebao glasati Zastupnički dom, ali se ondje očekuje isti rezultat s obzirom na republikansku većinu i u tom domu.

Izrael: Uništili smo 300 iranskih raketnih lansera

Izraelska vojska u srijedu je objavila da je od početka aktualnog vala napada u Iranu uništila oko 300 iranskih raketnih lansera.

Izraelski vojni glasnogovornik Nadav Shoshani rekao je da su operacije usmjerene na bacače raketa i zalihe projektila značajno doprinijele smanjenju broja raketa koje se dnevno ispaljuju iz Irana.

Izrael se i u srijedu suočio s nekoliko uzbuna zbog raketnih napada. Prema Shoshaniju, Iran sada ponekad prema Izraelu ispaljuje samo pojedinačne rakete, umjesto više njih odjednom.

U subotu, kada su Izrael i Sjedinjene Američke Države započeli napade na ciljeve u Iranu, iz Irana je prema Izraelu ispaljeno "mnogo desetaka" raketa, rekao je.

Ukupno je Iran do sada lansirao "nekoliko stotina" raketa diljem regije, prema riječima vojnog glasnogovornika.

Shoshani je već u utorak izjavio da iranska vatrena moć slabi.

Izraelska vojska je prvi put od početka kampanje također objavila da je napala "vojne ciljeve" u gradovima Isfahan i Shiraz, uključujući skladišta raketa.

POGLEDAJTE VIDEO Inicijativa za koju Donald vjerojatno ne želi čuti: Pošaljite Barrona Trumpa u vojsku!