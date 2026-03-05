Je li ovo najzdraviji ugljikohidrat na svijetu? 'Sićušna, ali moćna žitarica'

Stručnjaci ponovno ističu prednosti jedne drevne žitarice koja bi mogla postati nezaobilazan dio svake smočnice usmjerene na zdravu prehranu. Riječ je o teffu, namirnici koja je zbog svojih izvanrednih nutritivnih svojstava zaslužila titulu "superhrane".

Teff, znanstvenog naziva Eragrostis tef, žitarica je slatkog i zemljanog okusa, a zrna joj nisu veća od sjemenki maka. Unatoč veličini, puna je minerala, proteina i vlakana, čak i više od popularnih namirnica poput heljde i kvinoje. Za razliku od većine drugih cjelovitih žitarica, teff sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina, koje su temeljni gradivni blokovi stanica u našem tijelu. To je rijetka značajka u biljnom svijetu, gdje biljkama obično nedostaje barem jedna esencijalna aminokiselina.

Što teff čini tako posebnim?

Ova žitarica prvi put je kultivirana u Etiopiji prije više od šest tisuća godina, a danas je posebno popularna među trkačima na duge staze. Etiopski olimpijski pobjednik i bivši svjetski rekorder Haile Gebrselassie nazvao ju je tajnom uspjeha svoje nacije u atletici. Također je idealna namirnica za osobe koje izbjegavaju gluten te one koje boluju od celijakije, stanja u kojem imunološki sustav napada gluten prisutan u žitaricama poput pšenice, kuskusa i raži. Može se kuhati na isti način kao i kvinoja ili se koristiti za pripremu kaše.

Nutricionist i savjetnik za performanse, dr. Scott Robinson, koji je doktorirao na temu metabolizma i prehrane, izjavio je: "Teff je sićušna, ali moćna žitarica. Ističe se kao prehrambena zvijezda u usporedbi s drugim popularnim žitaricama poput pšenice, riže i kvinoje. Sportašima i aktivnim pojedincima pruža jedinstvenu priliku da otkriju novu prednost, ne samo za sportske performanse, već i za cjelokupno zdravlje i dobrobit."

Nutritivni div u usporedbi s drugima

Kako bi se bolje razumjela nutritivna vrijednost teffa, dovoljno je pogledati sastav jedne četvrtine šalice sirovih zrna. Ta količina sadrži otprilike 190 kalorija, šest grama proteina i tri grama vlakana. Također je snažan izvor hranjivih tvari, uključujući 101 miligram (mg) kalcija za čvrste kosti i tri miligrama željeza za jačanje krvožilnog sustava.

Za usporedbu, ista količina sirove smeđe riže sadrži 170 kalorija, tri grama proteina i dva grama vlakana, a uz to uopće ne sadrži kalcij i ima samo 0,6 mg željeza. Kvinoja u istoj porciji ima 170 kalorija, šest grama proteina i pet grama vlakana, ali sadrži znatno manje kalcija (15 mg) i željeza (dva mg) od teffa.

Znanstveno dokazane prednosti

Ranija istraživanja već su ukazala na potencijalne zdravstvene koristi teffa. Mala britanska studija iz 2014. godine provedena na jedanaest trkačica s niskom razinom željeza pokazala je da se njihova razina tog minerala znatno popravila nakon što su šest tjedana svakodnevno konzumirale kruh od teffa. U drugom istraživanju, koje je obuhvatilo 1800 osoba s celijakijom, zabilježeno je smanjenje simptoma bolesti nakon uvođenja teffa u prehranu.

Studija Sveučilišta Sjeverne Karoline iz 2023. godine otkrila je da teff ima antioksidativne učinke u stanicama, što sugerira da bi ova žitarica mogla pomoći u smanjenju staničnih oštećenja. Stručnjaci su ranije sugerirali da bi visok udio željeza i kalcija u teffu mogao pomoći u očuvanju zdravlja kostiju i krvožilnog sustava. Neki također tvrde da bi visok udio proteina i vlakana, koji pomažu u postizanju osjećaja sitosti, mogao biti koristan i pri mršavljenju.

Važnost raznolikosti u prehrani

Unatoč svim prednostima teffa, stručnjaci naglašavaju važnost uravnotežene prehrane. Dijetetičarka Lindsey Schoenfeld savjetuje ljudima da se ne fokusiraju samo na jednu žitaricu. "Ono što je čarobno je jesti raznolike žitarice. Nijedna žitarica ne bi trebala stajati sama za sebe, već bi se trebale međusobno nadopunjavati", rekla je.

Dodala je kako je važnije rotirati namirnice nego ih rangirati. "Jedite razne žitarice poput amaranta, smeđe riže, kvinoje, zobi i pira. Ako jednu namirnicu stavimo na pijedestal, ljudi je često jedu isključivo, što dovodi do zasićenja. Time također propuštaju nutritivne prednosti miješanja različitih cjelovitih žitarica, što podržava zdravlje crijeva i puno je realističniji pristup prehrani."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Rustikalno i neodoljivo kremasto: Donosimo recept za legendarni Basque cheesecake