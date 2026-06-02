Transparent na Rujevici privukao pažnju: Evo što su navijači poručili Kustiću

Hrvatska nogometna reprezentacija u prvoj pripremnoj utakmici ciklusa na Rujevici dočekala je Belgiju. Riječ je o susretu koji služi kao priprema i simulacija uvjeta za nadolazeće utakmice na Svjetskom prvenstvu, uz naglasak na uigravanje i taktičke varijante.

Prvo poluvrijeme završilo je bez pogodaka, uz nekoliko prilika s obje strane i izraženiju borbu u sredini terena. Belgija je u pojedinim fazama susreta primjenjivala visoki presing, što je povremeno stvaralo poteškoće u hrvatskoj organizaciji igre.

Hrvatska je imala nekoliko obećavajućih situacija u napadu, ali bez konkretne završnice, dok je belgijska momčad pokušavala prijetiti kroz brzu tranziciju i pritisak na posljednju liniju.

Uvodni dio utakmice protekao je u ravnoteži, no Belgija je u završnici prvog poluvremena došla do vodstva. Strijelac je bio Youri Tielemans, a rezultat je na odmoru iznosio 0:1 u korist Belgije. Prvo poluvrijeme obilježio je i transparent koji se pojavio na tribinama među hrvatskim navijačima, a bio je upućen predsjedniku Hrvatskog nogometnog saveza Marijanu Kustiću.

'Kustiću koliko si implatanata platija sa novcima svjetskih prvenstava?' 'Kustić = Pavlek' i podržano sa skandiranjem 'HNS pe**ri'

Foto: Reporter Net.hr