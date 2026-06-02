Evo kad i gdje gledati prvu provjeru Vatrenih uoči SP-a: Čeka nas paklena reprezentacija

Hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u završnu fazu operacije “Svjetsko prvenstvo 2026.”, a prvi od dva pripremna ispita za SP pred domaćom publikom odigrat će se na riječkoj Rujevici. U utorak, 2. lipnja, s početkom u 18:00 sati, izabranici Zlatka Dalića odmjerit će snage s Belgijom, reprezentacijom iz samog vrha svjetskog nogometa. Bit će to pravi test za Dalićeve odabranike.

Ovaj ogled puno je više od obične prijateljske utakmice. On je pretposljednja prilika za dokazivanje onima koji se bore za mjesto u udarnoj postavi i, što je najvažnije, konačni test zrelosti momčadi koja sanja o trećoj uzastopnoj medalji. Svaki potez, svaki duel i svaka minuta na travnjaku Rujevice bit će pod posebnim povećalom izbornika i cjelokupne sportske javnosti...

Okosnica momčadi poznata

Okupljanje reprezentacije, koje je započelo 25. svibnja u Rijeci, označilo je početak nemilosrdne borbe za povjerenje Zlatka Dalića. Iako je okosnica momčadi poznata, nekoliko je otvorenih pitanja na koja će upravo utakmica protiv Belgije morati ponuditi odgovore.

Mnogi reprezentativci iza sebe imaju duge i iscrpljujuće klupske sezone, a stručni stožer morat će pažljivo procijeniti njihovo fizičko i mentalno stanje. Najveća pozornost usmjerena je na povratak Joška Gvardiola. Nakon višemjesečne stanke zbog loma noge, stup hrvatske obrane vratio se u sastav Manchester Cityja, no pitanje je hoće li biti potpuno spreman za napore koje donosi svjetska smotra. Susret protiv Belgije bit će idealna prilika da se testira njegova spremnost u uvjetima visokog intenziteta, protiv brzih i tehnički potkovanih napadača.

Osim Gvardiola, ova utakmica predstavlja ključnu pozornicu i za mlađe igrače. Na treninzima se, prema izvještajima, osjeća napetost i velika želja za dokazivanjem, jer su svi svjesni da se hijerarhija može promijeniti u posljednji trenutak. Dalić je poznat po tome da cijeni formu i predanost, a ne stare zasluge, stoga će minute protiv Belgije biti dragocjene.

Za neke će to biti potvrda statusa, a za druge možda i posljednja prilika da uvjere izbornika kako zaslužuju biti dio momčadi koja će u Americi braniti svjetsko srebro i broncu. Upravo ta unutarnja konkurencija daje dodatnu draž ovom susretu, pretvarajući ga iz prijateljskog ogleda u arenu u kojoj se odlučuje o sudbinama.

Više od obične prijateljske utakmice

Izbor Belgije kao protivnika u pretposljednjoj provjeri nipošto nije slučajan. Izbornik Zlatko Dalić i njegov stožer svjesno su tražili suparnika najviše klase kako bi simulirali izazove koji ih čekaju već na otvaranju Svjetskog prvenstva protiv Engleske, 17. lipnja u Dallasu.

“Ne bježimo od najjačih protivnika u prijateljskim utakmicama jer je to najbolji način za vidjeti gdje smo i na čemu moramo najviše raditi”, izjavio je Dalić, dodavši:

“Belgija je godinama među deset najboljih svjetskih reprezentacija i odličan test za ono što nas čeka... jer su atletski moćni i tehnički kvalitetni, s opasnim i brzim igračima u napadu.”

Ta izjava sažima filozofiju stožera: Hrvatska se ne boji izazova i želi se suočiti sa svojim eventualnim slabostima prije nego što bude prekasno.

Stadion Rujevica, s kapacitetom od 8.279 mjesta, pružit će intiman, ali vatren ambijent za ovaj spektakl. Blizina tribina terenu jamči da će igrači osjetiti svaki uzdah i povik s tribina, što će dodatno pojačati dojam natjecateljske utakmice. Za navijače, ovo je prilika za ispraćaj reprezentacije i slanje poruke podrške uoči velikog natjecanja.

Očekuje se da će Rujevica biti ispunjena do posljednjeg mjesta, a atmosfera će zasigurno biti snažan vjetar u leđa Vatrenima. Utakmica je ujedno i posljednja provjera taktičkih zamisli. Dalić će vjerojatno isprobati nekoliko varijanti, testirati obrambene sheme protiv vrhunskog napada i tražiti rješenja u veznom redu. Rezultat, iako u prijateljskoj utakmici nikad nije primaran, ovoga puta neće biti zanemariv. Pobjeda ili dobar nastup protiv Belgije donijeli bi prijeko potreban mir i samopouzdanje, dok bi poraz mogao otvoriti niz neugodnih pitanja uoči samog puta preko Atlantika.

Stari znanci u novom dvoboju

Odnosi Hrvatske i Belgije na nogometnom terenu imaju dugu i bogatu povijest, a njihov međusobni omjer savršeno oslikava ravnotežu snaga. U devet dosadašnjih susreta, obje su reprezentacije upisale po tri pobjede, dok su tri utakmice završile neriješenim ishodom. Svaki njihov dvoboj nosio je poseban naboj, a onaj posljednji, na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, još je svima u svježem sjećanju. U izravnom okršaju za prolazak skupine, Hrvatska je odigrala 0:0 i tim remijem osigurala plasman u osminu finala, dok je belgijska “zlatna generacija” završila svoj put. Bila je to utakmica puna napetosti, taktičkog nadmudrivanja i promašenih prilika Romelua Lukakua koje su ga proganjale mjesecima.

Godinu prije toga, u lipnju 2021., Belgija je u Bruxellesu slavila s minimalnih 1-0 u također prijateljskom susretu uoči Eura, a gol je postigao upravo Lukaku. No, najžešće bitke vodile su se u kvalifikacijama. U ciklusu za SP 2014., Belgija predvođena Hazardom, De Bruyneom i Kompanyjem pokazala je svu snagu svoje nadolazeće generacije. U Bruxellesu je bilo 1:1, dok su u Zagrebu slavili s 2:1 i trasirali svoj put prema Brazilu. S druge strane, hrvatski navijači rado se sjećaju kvalifikacija za Euro 2004., kada je Hrvatska u ožujku 2003. na Maksimiru deklasirala Belgijance s čak 4-0. Taj susret ostao je upamćen kao jedna od najdominantnijih predstava Vatrenih u tom desetljeću. Povijest njihovih dvoboja stoga nije samo statistika; ona je kronika uspona i padova dviju velikih nogometnih nacija koje su se redovito susretale na najvećim pozornicama. Novi ogled na Rujevici bit će deseto, jubilarno poglavlje ovog rivalstva, koje ponovno dolazi u trenutku velikih uloga.

Navijačka groznica i digitalna revolucija: Kako do Rujevice?

Zanimanje za utakmicu protiv Belgije, kao i za onu protiv Slovenije koja se igra 7. lipnja u Varaždinu, očekivano je ogromno. Prodaja ulaznica započela je 18. svibnja, a cijene za riječki spektakl kretale su se u rasponu od 25 eura za sjevernu i južnu tribinu do 50 eura za najatraktivnija mjesta na zapadnoj tribini. U slučaju da ulaznice ne budu rasprodane u pretprodaji, na dan utakmice cijene će biti za pet eura više po kategoriji. Ipak, najveća novost za navijače ove godine nije cijena, već tehnologija. Hrvatski nogometni savez uveo je potpunu digitalizaciju, što znači da papirnate ulaznice odlaze u povijest. Opcija “print at home” više ne postoji, a sve kupljene ulaznice bit će dostupne isključivo putem službene mobilne aplikacije HNS-a. Kupci će nekoliko dana prije utakmice dobiti detaljne upute putem e-pošte o preuzimanju ulaznica, a za ulazak na stadion bit će neophodno imati pametni telefon s instaliranom aplikacijom. Ovaj moderni pristup, iako zahtijeva prilagodbu, trebao bi smanjiti mogućnost krivotvorenja i pojednostaviti proces ulaska na stadion. S obzirom na važnost utakmice i atraktivnost protivnika, očekuje se prava navijačka utrka za preostalim ulaznicama, a tribine Rujevice bez sumnje će biti ispunjene do posljednjeg mjesta.

Plan operacije 'Amerika': Od Rijeke do Dallasa

Utakmica s Belgijom ključni je dio pomno isplaniranih završnih priprema. Nakon okupljanja u Rijeci, gdje će momčad boraviti i trenirati do 6. lipnja, slijedi put u Varaždin na posljednju provjeru protiv Slovenije 7. lipnja. Taj susret poslužit će za davanje prilike igračima koji su manje igrali protiv Belgije te za konačno brušenje forme.

Nakon toga, reprezentativci će dobiti slobodan dan za kratki predah s obiteljima, a već 9. lipnja slijedi let za Washington i smještaj u bazni kamp u Alexandriji, u saveznoj državi Virginiji. Ondje će se momčad aklimatizirati na vremensku razliku i američke uvjete te odraditi posljednje treninge prije početka natjecanja. Svjetsko prvenstvo za Hrvatsku počinje 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske. Nakon toga, 23. lipnja slijedi ogled s Panamom u Torontu, a grupnu fazu Vatreni zaključuju 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane. Raspored je zahtjevan, putovanja su duga, a protivnici nimalo bezazleni. Zato je svaka minuta priprema, a posebno utakmice protiv Belgije i Slovenije, od neprocjenjive važnosti.

Dvoboj na Rujevici stoga nije tek uvertira, već temeljac na kojem će Hrvatska graditi svoj optimizam za treći pohod na svjetski vrh. Pritisak je ogroman, očekivanja nacije su, kao i uvijek, na najvišoj razini, a Dalićeva momčad ima zadatak pokazati da je spremna za još jedno ljeto za pamćenje. Odgovor na to hoće li Hrvatska u Ameriku otputovati s vjerom u novi veliki rezultat ili s glavom punom upitnika, saznat ćemo upravo nakon posljednjeg zvižduka na riječkom stadionu.