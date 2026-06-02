Predstavljamo skupine na SP-u: BiH na Mundijalu igra u 'ludoj' grupi

Ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine spojio je u skupini B četiri reprezentacije koje predstavljaju jedinstven miks nogometnih filozofija i kultura. Jedan od domaćina, Kanada, ugostit će europske sile Švicarsku i Bosnu i Hercegovinu te azijskog prvaka Katar. Ova skupina, čije će se utakmice igrati u Torontu, Vancouveru, Santa Clari i Seattleu, obećava neizvjesnost i taktičke dvoboje u kojima će svaki bod biti presudan za prolazak u nokaut fazu turnira.

Standings provided by Sofascore

Švicarska kao mjerilo stabilnosti

Švicarska reprezentacija u skupinu ulazi kao tihi favorit, momčad čija se snaga temelji na kontinuitetu, taktičkoj disciplini i iskustvu igranja na velikim natjecanjima. Pod vodstvom izbornika Murata Yakina, Švicarci su se profilirali kao izuzetno organiziran i teško pobjediv suparnik, što su dokazali i u kvalifikacijama u kojima su ostali neporaženi. Okosnicu momčadi čine igrači iz najjačih europskih liga, poput Granita Xhake, neupitnog lidera u veznom redu, te Manuela Akanjija, stupa obrane Manchester Cityja. Iako rijetko plijene pozornost atraktivnim nogometom, njihova sposobnost da kontroliraju ritam utakmice i iskoriste pogreške protivnika čini ih najozbiljnijim kandidatom za prvo mjesto u skupini. Njihov pragmatizam i uigranost bit će najveći test za brze i napadački orijentirane suparnike.

Teret očekivanja na leđima Kanade

Kao jedan od domaćina turnira, Kanada se nalazi pod posebnim pritiskom. Nakon nastupa u Kataru 2022. godine, gdje su pokazali potencijal, ali ostali bez bodova, od njih se sada očekuje iskorak. Pod vodstvom američkog stratega Jesseja Marscha, poznatog po inzistiranju na visokom presingu i okomitoj igri, Kanađani će se osloniti na energiju s tribina u Torontu i Vancouveru. Ključni igrač je, bez sumnje, zvijezda Bayerna Alphonso Davies, čija brzina i prodornost predstavljaju opasnost za svaku obranu. Pitanje je hoće li se u potpunosti oporaviti od ozljede i biti na vrhuncu forme. Njihova najveća prednost bit će fanatična podrška navijača, no ona se lako može pretvoriti u teret ako rezultati na početku izostanu. Prva utakmica protiv Bosne i Hercegovine u Torontu bit će ključna za ton cijelog njihovog natjecanja.

Foto: Curtis Wong/Zuma Press/Profimedia

Izazivači s dva kraja svijeta

Bosna i Hercegovina vraća se na svjetsku pozornicu nakon dramatičnih kvalifikacija i pobjede nad Italijom, što im je dalo ogroman poticaj. "Zmajevi" su momčad koja spaja iskustvo veterana predvođenih Edinom Džekom s energijom mlađih igrača. Njihova snaga leži u strasti i individualnoj kvaliteti, no često im nedostaje taktičke konzistentnosti. Smatraju ih nepredvidivom ekipom koja može pobijediti bilo koga, ali i neočekivano kiksati.

Foto: Hasan Bratic/DeFodi Images/imago sportfotodienst/Profimedia

S druge strane, Katar dolazi dokazati da njihov nogometni uspon nije bio vezan isključivo za domaćinstvo prošlog prvenstva. Pod vodstvom iskusnog španjolskog trenera Julena Lopeteguija, Katar razvija tehnički dotjeran stil igre. Iako su na papiru autsajderi, njihova uigranost i talent ključnog napadača Akrama Afifa mogli bi im omogućiti da iznenade favorite.

Ova skupina jedna je od najizjednačenijih na prvenstvu, bez apsolutnog favorita, što jamči napete i neizvjesne utakmice. Sudar europske discipline, sjevernoameričke fizičke snage, balkanskog talenta i azijske tehničke potkovanosti nudi publici pravi nogometni spektakl u kojem će odlučivati detalji.