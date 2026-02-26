Utakmice na Svjetskom prvenstvu trajat će dva i pol sata? Spremaju se neviđene promjene

Utakmice na ovogodišnjem nogometnom Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku mogle bi trajati i do dva i pol sata zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Glavni razlog su temperature koje redovito prelaze 40 Celzijevih stupnjeva i visoka vlaga, stvarajući opasno okruženje za igrače. Globalni sindikat igrača FIFPRO upozorava na opasnost po zdravlje, posebno u gradovima poput Dallasa, Houstona i Miamija koji su označeni kao "izrazito visokorizični".

Suočena s kritikama, FIFA na čelu s Giannijem Infantinom uvodi obavezne trominutne pauze za hidrataciju u svakom poluvremenu, oko 22. i 67. minute, na svim utakmicama. Ovim potezom utakmica se de facto dijeli na četiri "četvrtine", što je izuzetno primamljivo televizijskim kućama zbog dodatnog prostora za reklame.

Osim vrućine, prijetnja su i grmljavinska nevremena, česta u SAD-u. Strogi sigurnosni protokoli nalažu trenutačni prekid od minimalno 30 minuta ako se grom detektira u blizini stadiona. Kada se zbroje pauze za hidrataciju, duža sudačka nadoknada i vrlo vjerojatni prekidi zbog oluja, utakmice od dva i pol sata postaju realnost.

