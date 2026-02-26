Igrač Benfice optužen za rasizam opet u fokusu: Evo što je napravio nakon utakmice s Realom

Real Madrid je u srijedu pobijedio Benficu sa 2-1 potvrdivši 1-0 slavlje iz Lisabona i plasirao se u osminu finala Lige prvaka.

U porazu Benfice u Madridu nije nastupio suspendirani Gianluca Prestianni koji je optužen za rasizam prema zijezdi 'Kraljeva' Vinicusu Junioru tijekom prve utakmice play-offa, a dan nakon utakmice ponovno se našao u okusu javnosti.

Naime, nakon utakmice i poraza u Madridu, nogometaš Benfice Sidny Lopes Cabral zatražio je Vinicusa za dres, a taj njegov potez izazvao je gnijev navijača portugalskog kluba.

Počeli su fanovi Benfice 'razapinjati' Sidnyja na društvenim mrežama, a u sve se upleo i Prestianni koji je 'lajkao' jednu objavu na Instagramu u kojoj se kritizira njegovog suigrača.

