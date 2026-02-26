Navijač Real Madrida napravio nezamislivo: Zbog zabranjenog pozdrava bit će izbačen iz kluba

Sinoć je Real Madrid na domaćem terenu slavio protiv portugalske Benfice 2-1, čime je potvrdio pobjedu 0-1 iz prve utakmice i s ukupnih 3-1 prošao dalje.

Utakmica je bila igrana pod visokim tenzijama, kako zbog napetog rezultata, tako i zbog incidenta u susretu u Lisabonu, gdje je igrač Benfice Gianluca Prestianni optužen za rasističko vrijeđanje Viniciusa Juniora.

A jedan se ružan incident dogodio i prije samog uzvrata. Naime, dok su kamere prije utakmice prikazivale kadrove sa stadiona, jedan je navijač odlučio "iskoristiti" tu priliku i sa Santiaga Bernabeua svijetu "poslati" nekoliko nacističkih pozdrava.

Reagirali su zaštitari te je navijač uklonjen sa stadiona, a naknadno će ga stići još i jedna kazna jer je Real Madrid pokrenuo disciplinski postupak za izbacivanje tog navijača, koji je ujedno i član Reala, iz kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: Blokirane ceste i sukobi! Svi se to boje izgovoriti naglas: SP 2026 je ugrožen