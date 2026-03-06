FREEMAIL
DRAMATIČNA ISPOVIJEST /

Majka slavnog tenisača zavapila: 'Raketa je pala jako blizu. Želimo otići, a ne usudimo se van'

Majka slavnog tenisača zavapila: 'Raketa je pala jako blizu. Želimo otići, a ne usudimo se van'
Foto: TT News Agency, TT News Agency/Alamy/Profimedia

Holger Rune i njegova majka Aneke ostali su zarobljeni na Bliskom istoku

6.3.2026.
13:16
M.G.
TT News Agency, TT News Agency/Alamy/Profimedia
Majka danskog tenisača Holgera Runea, Aneke, ispričala je kroz kakvu su dramu ona i njen sin prolazili u Dohi, u kojoj su sve češči raketni udari i ratna zbivanja.

Holger Rune se u Dohi oporavlja od teške ozljede Ahilove tetive i sa svojim je timom ostao zarobljen u Kataru nakon iznenadne eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja zračnog prostora.

"Bila je to divlja noć. Nismo mnogo spavali”, izjavila je Aneke za danski TV2 Sport.

"Noću sve izgleda brutalnije, uz vatrene kugle na nebu i neprestane eksplozije. Holger se jako uplašio. Zatrpani smo užasnim vijestima i slikama napada sa svih strana. Naš je let, naravno, otkazan i sada nemamo pojma kada ćemo moći otići", poručila je i dodala:

"Holger se oporavlja u hotelu. Nismo se usudili otići do bolnice jer je blizu američke vojne baze, raketa je pala jako blizu. Na sreću, ljudi iz klinike su došli do nas i u hotelu rade s Holgerom. Ne usudimo se izaći van". 

U razgovoru za danski list B.T. Aneke je i kritizirala dansku vladu zbog manjka podrške.

"Želimo otići, ali još uvijek nismo čuli ništa iz Danske. To je razočaravajuće. Vidim na društvenim mrežama da su Velika Britanija i druge zemlje otvorile posebne telefonske linije za savjete i pomoć svojim građanima. Mi smo na popisu poznatih Danaca u inozemstvu, ali nismo dobili nikakvu informaciju", poručila je.

