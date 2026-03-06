Gospodin Savršeni pokazao talent za koji mnogi nisu znali da ima: 'Prelijepi ste'

Miloš Mićović, srpski model i pjevač koji je osvojio srca hrvatske publike kao protagonist četvrte sezone RTL-ovog popularnog reality showa Gospodin Savršeni, ponovno je privukao pozornost javnosti. Nakon što je njegov ljubavni život bio pod povećalom medija tijekom 2025. godine, Mićović se sada posvetio svojoj drugoj velikoj strasti, glazbi, a najnovijom objavom na TikToku pokazao je talent kojim je oduševio one koji ga nisu znali u tom svjetlu.

U kratkom videu, koji je u samo nekoliko dana prikupio gotovo 40 tisuća pregleda, Miloš Mićović u opuštenoj atmosferi izvodi emotivnu baladu. Sjedeći na kauču sa suradnicom, pjevačicom Marom, Miloš svira akustičnu gitaru dok njihovi glasovi stvaraju skladan duet.

Od reality zvijezde do glazbenika

Iako je široj publici najpoznatiji kao Mister Srbije 2011. i bivši "Savršeni", Mićović već dugo gaji ljubav prema glazbi, a to nije tajna za njegove vjerne pratitelje. Njegovi profili na društvenim mrežama redovita su pozornica za njegov glazbeni talent, gdje često objavljuje videe u kojima svira i pjeva akustične izvedbe regionalnih pop i folk pjesama.

Publika prepoznala iskrenu emociju

Reakcije pratitelja nisu izostale, a komentari ispod objave su jednoglasno pozitivni. Publika je s oduševljenjem prihvatila Miloševu glazbenu stranu, hvaleći vokalne sposobnosti oba izvođača. Poruke poput "Bravo", "Super" i "Prelijepo" ispunile su odjeljak za komentare.

Jedna korisnica je sažela dojmove mnogih napisavši: "Prelijepi ste, obožavam ovu pjesmu, prebrutalno pjevate", dok su drugi jednostavno izražavali svoje divljenje emotikonima srca i pljeska.

