ZAPJEVAO BALADU /

Gospodin Savršeni pokazao talent za koji mnogi nisu znali da ima: 'Prelijepi ste'

Gospodin Savršeni pokazao talent za koji mnogi nisu znali da ima: 'Prelijepi ste'
Foto: Rtl

Miloš Mićović oduševio je publiku emotivnom izvedbom objavljenom na TikToku

6.3.2026.
21:29
Hot.hr
Rtl
Miloš Mićović, srpski model i pjevač koji je osvojio srca hrvatske publike kao protagonist četvrte sezone RTL-ovog popularnog reality showa Gospodin Savršeni, ponovno je privukao pozornost javnosti. Nakon što je njegov ljubavni život bio pod povećalom medija tijekom 2025. godine, Mićović se sada posvetio svojoj drugoj velikoj strasti, glazbi, a najnovijom objavom na TikToku pokazao je talent kojim je oduševio one koji ga nisu znali u tom svjetlu.

U kratkom videu, koji je u samo nekoliko dana prikupio gotovo 40 tisuća pregleda, Miloš Mićović u opuštenoj atmosferi izvodi emotivnu baladu. Sjedeći na kauču sa suradnicom, pjevačicom Marom, Miloš svira akustičnu gitaru dok njihovi glasovi stvaraju skladan duet. 

@mrmilosmicovic Malo pevanja sa @jedna.mara ♬ original sound - Milos Micovic

Od reality zvijezde do glazbenika

Iako je široj publici najpoznatiji kao Mister Srbije 2011. i bivši "Savršeni", Mićović već dugo gaji ljubav prema glazbi, a to nije tajna za njegove vjerne pratitelje. Njegovi profili na društvenim mrežama redovita su pozornica za njegov glazbeni talent, gdje često objavljuje videe u kojima svira i pjeva akustične izvedbe regionalnih pop i folk pjesama. 

@mrmilosmicovic Evo neko veče svirao,gitara...malo sam zardjao ali eto poslušajte. Nisam profi. #nepitaj #acopejovic ♬ original sound - Milos Micovic

Publika prepoznala iskrenu emociju

Reakcije pratitelja nisu izostale, a komentari ispod objave su jednoglasno pozitivni. Publika je s oduševljenjem prihvatila Miloševu glazbenu stranu, hvaleći vokalne sposobnosti oba izvođača. Poruke poput "Bravo", "Super" i "Prelijepo" ispunile su odjeljak za komentare.

Jedna korisnica je sažela dojmove mnogih napisavši: "Prelijepi ste, obožavam ovu pjesmu, prebrutalno pjevate", dok su drugi jednostavno izražavali svoje divljenje emotikonima srca i pljeska. 

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže pravi proljetni vikend: Temperature skaču do 20 stupnjeva, ali promjena je već na vidiku

 

 

Miloš MićovićGospodin SavršeniGospodin Savršeni 2025VoyoRtl
