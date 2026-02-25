FREEMAIL
'NE MOŽEŠ IZGOVORITI ISTINU' /

Ivan Ljubičić odgovorio na pitanje tko je najveći tenisač ikada, Srbi su bijesni

Ivan Ljubičić odgovorio na pitanje tko je najveći tenisač ikada, Srbi su bijesni
Foto: Mike Egerton/PA Images/Profimedia

Ljubičić se prisjetio vremena kada je tenisom vladala velika trojka - Federer, Nadal i Đoković

25.2.2026.
12:05
M.G.
Mike Egerton/PA Images/Profimedia
Ivan Ljubičić, legendarni hrvatski tensač i bivši trener jednog od najvećih tenisača u poijesti Rogera Federera, u emisiji  "Off Court with Greg", pričao je o uspjesima 'velike trojke' (Federer, Nadal i Đoković) te odgovorio na pitanje tko je prem njegovom mišljenju najveći tenisač u povijesti.

"Različiti su. Zaista je teško reći tko je bolji. Očito, Novak je osvojio najviše, ali za mene je utjecaj koji su Roger, i Rafa u različitim trenucima imali na igru ogroman. Možda veći od Novakovog. Tako se uvijek vodi taj razgovor o tome ko je GOAT (najveći svih vremena). Ali što je GOAT? Očito, Novak je taj koji je osvojio najviše, ali što se tiče utjecaja na igru, mislim da je Roger definitivno bio nevjerojatan", rekao je pa se kasnije osvrnuo i na mečeve s Đokovićem:

"S Novakom sam igrao posljednji put 2010. ili 2011. godine. Već je bio broj jedan ili dva na svijetu, i kada je Novak bio u formi, meni je možda bilo najteže, jer uz moj jak servis i oslanjanje na puno lakih poena, protiv njega to jednostavno nije bilo moguće."

Ljubičićev intervju i odgovor na pitanje tko je najveći svih vremena prenijeli su srpski mediji. Očekivano, nisu im se svidjele njegove riječi pa naslov na srpskom portalu Alo izgleda ovako:

"TKO JE NAJVEĆI SVIH VREMENA? Bivši Federerov trener ne može izgovoriti istinu"

POGLEDAJTE VIDEO: Sopić odlazi iz Osijeka: Dobro poznato ime ekspresno preuzima vruću klupu HNL-a

