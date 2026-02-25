Svi su zgroženi: Pogledajte prljava stopala glazbene zvijezde u podcastu

Glazbeni producent Benny Blanco, partner pop zvijezde Selene Gomez, našao se u središtu pozornosti nakon objave debitantske epizode njegovog novog podcasta. Kratka snimka, koja je trebala promovirati projekt, postigla je sasvim suprotan učinak te izazvala lavinu negativnih reakcija i gađenja među obožavateljima koji sada masovno pozivaju Selenu Gomez da preispita svoj odnos s Bennyjem.

Foto: Amy Sussman/Getty images/Profimedia

U prvoj epizodi podcasta Blanco leži na sivom kauču s bosim i vidljivo prljavim nogama podignutim na kauč.

Mnogi su gledatelji izrazili zgražanje nad Bennyjevom higijenom, ali i slobodom da pred gledateljima ispušta vjetrove.

Naime, u prvim minutama podcasta Benny je pustio vjetar, a trenutak je iskoristio i za najavu podcasta na društveni mrežama, što je dodatno naglasilo mišljenje onih koji smatraju kako je njegove higijenske navike i nisu baš najbolje.

Benny Blanco debuts his new podcast by farting with his dirty feet on his and Selena Gomez’s couch.



— Benny Blanco talks about being unhygienic, about dicks, and other things. pic.twitter.com/AST9VDUuBw — Selena Charts | Fan Account (@selenagoncharts) February 24, 2026

Prostor za komentare preplavljen je izrazima zgražanja i nevjerice, a jedan je korisnik na X-u napisao: "Izgleda prljavo i kao da smrdi po kanti za smeće".

Inače, Benny Blanco mnogima je poznat postao tek nakon što se 27. rujna 2025. u Santa Barbari oženio za Selenu Gomez, premda upravo on stoji iza hitova kao što su Rihannin "Diamonds", "California Gurls" Katy Perry, "Moves Like Jagger" grupe Maroon 5 te mnogih drugih.

