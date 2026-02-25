FREEMAIL
INTERNET U ŠOKU /

Svi su zgroženi: Pogledajte prljava stopala glazbene zvijezde u podcastu

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

Američki kantautor Benny Blanco, mnogima poznat i kao suprug glazbenice Selene Gomez, pokrenuo je svoj podcast "Friends Keep Secrets", no umjesto tema, u fokusu su se našla prljava stopala Blanca

25.2.2026.
15:03
Hot.hr
Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia
Glazbeni producent Benny Blanco, partner pop zvijezde Selene Gomez, našao se u središtu pozornosti nakon objave debitantske epizode njegovog novog podcasta. Kratka snimka, koja je trebala promovirati projekt, postigla je sasvim suprotan učinak te izazvala lavinu negativnih reakcija i gađenja među obožavateljima koji sada masovno pozivaju Selenu Gomez da preispita svoj odnos s Bennyjem.

Svi su zgroženi: Pogledajte prljava stopala glazbene zvijezde u podcastu
Foto: Amy Sussman/Getty images/Profimedia

U prvoj epizodi podcasta Blanco leži na sivom kauču s bosim i vidljivo prljavim nogama podignutim na kauč.

Mnogi su gledatelji izrazili zgražanje nad Bennyjevom higijenom, ali i slobodom da pred gledateljima ispušta vjetrove. 

Naime, u prvim minutama podcasta Benny je pustio vjetar, a trenutak je iskoristio i za najavu podcasta na društveni mrežama, što je dodatno naglasilo mišljenje onih koji smatraju kako je njegove higijenske navike i nisu baš najbolje.

Prostor za komentare preplavljen je izrazima zgražanja i nevjerice, a jedan je korisnik na X-u napisao: "Izgleda prljavo i kao da smrdi po kanti za smeće". 

Inače, Benny Blanco mnogima je poznat postao tek nakon što se 27. rujna 2025. u Santa Barbari oženio za Selenu Gomez, premda upravo on stoji iza hitova kao što su Rihannin "Diamonds", "California Gurls" Katy Perry, "Moves Like Jagger" grupe Maroon 5 te mnogih drugih.

