Gori li Meksiko zbog zanosne Marije? Only Fans zvijezda stala na kraj glasinama o El Menchu

Nakon smrti El Mencha, vođe jednog od najmoćnijih meksičkih kartela, sve se glasnije šuška o influencerici Mariji Julissi koju pojedini mediji vide njegovom tajnom partnericom koja je vlastima otkrila njegovo skrovište, piše The Sun.

Prema medijskim napisima OnlyFans model bila je u vezi s Nemesiom "El Menchom" Oseguerom Cervantesom, vođom kartela Nova generacija Jalisco (CJNG), te da je upravo ona dovela vlasti do lokacije na kojoj je ubijen.

Ubrzo se na društvenim mrežama pojavila i fotografija transparenta s prijetećom porukom koja joj je upućena. U poruci stoji da je "poslala marince za Chelom jer su joj ukrali kamion", a potpisana je kraticom CJNG, nazivom kartela kojim je upravljao El Mencho.

Influencerica se oglasila na Instagramu, gdje ima 3,5 milijuna pratitelja. "Želim potpuno jasno reći: Nemam nikakve veze s tom situacijom", poručila je.

Naglasila je da su informacije koje kruže lažne i neutemeljene te zamolila pratitelje da ne dijele neprovjerene objave. "Molim vas da ne dijelite neprovjeren sadržaj i da informacije s društvenih mreža ne uzimate kao činjenice. Dezinformacije mogu nanijeti veliku štetu", napisala je i pozvala javnost da se oslanja na službene i pouzdane izvore, piše The Sun.

Potraga za El Menchom

Meksičke vlasti objavile su da je El Mencho pronađen u planinskom području zapadnog Meksika, u blizini mjesta Tapalpa, oko 130 kilometara od Guadalajare.

Ministar obrane Ricardo Trevilla izjavio je da su obavještajne službe pratile jednu od njegovih partnerica do skrivenog odmarališta. Prema njegovim riječima, žena se u subotu sastala s vođom kartela, a zatim otišla i ostavila ga u kući u kojoj je bilo i njegovo osiguranje.

Dan kasnije Nacionalna garda, uz kopnene i zračne snage, provela je operaciju u kojoj je El Mencho ubijen u oružanom sukobu. Vlasti nisu objavile identitet žene koja ih je dovela do lokacije, no unatoč tome na društvenim mrežama i dalje kruže tvrdnje da je riječ o Julissi.

Smrt El Mencha potaknula je novi val nasilja u zemlji. Prema dostupnim podacima, u sukobima koji su uslijedili poginule su najmanje 73 osobe. U Meksiko je raspoređeno oko 9500 vojnika, a sigurnosne snage pokušavaju spriječiti daljnju eskalaciju sukoba.

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog smrti šefa narkokartela gori Meksiko, ljudi na rubu očaja: 'Izlazimo samo kad moramo'