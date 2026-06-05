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PRAVI LUKSUZ /

Pogledajte sažetak kaotičnog prvog dana Velike nagrade Monaka

Pogledajte sažetak kaotičnog prvog dana Velike nagrade Monaka
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Foto: Alessio De Marco/Sipa USA/Profimedia

Dan je protekao u znaku crvenih bolida, brojnih incidenata i stalne potrage za savršenim krugom na jednoj od najzahtjevnijih staza u kalendaru Formule 1.

5.6.2026.
22:15
Sportski.net
Alessio De Marco/Sipa USA/Profimedia
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Prvi dan na usijanim ulicama Monte Carla donio je pregršt uzbuđenja i potvrdio ono što su mnogi predviđali: Ferrari je momčad koju treba pobijediti. Iako je Lewis Hamilton postavio najbrže vrijeme drugog slobodnog treninga, cjelokupna slika nakon dva odrađena treninga jasno oslikava snagu Scuderije na stazi gdje je startna pozicija gotovo pola pobjede.

Dan je protekao u znaku crvenih bolida, brojnih incidenata i stalne potrage za savršenim krugom na jednoj od najzahtjevnijih staza u kalendaru Formule 1.

Domaći junak Charles Leclerc pokazao je zašto ga smatraju jednim od glavnih favorita za pobjedu. Na prvom slobodnom treningu postavio je najbrže vrijeme (1:13.978), signaliziravši namjere Ferrarija već od samog početka. Njegov momčadski kolega Lewis Hamilton pratio ga je u stopu, da bi na drugom treningu preuzeo vodeću palicu s vremenom 1:13.026. Ferrarijev SF-26 izgleda iznimno stabilno i agilno u sporim i srednje brzim zavojima koji čine okosnicu staze u Kneževini, što vozačima daje ključno samopouzdanje za napad na ograde. Ova karakteristika bolida, uz njihovu prednost u ubrzanju iz zavoja, čini ih glavnim kandidatima za prvi startni red.

Monako rijetko prašta pogreške, a petak nije bio iznimka. Prvi trening prekinut je nakon što je Isack Hadjar u Red Bullu izgubio kontrolu i završio u zaštitnoj ogradi kod kultnog Bazena. Na drugom treningu vidjeli smo još više drame. Aktualni prvak Lando Norris zaustavio se na stazi zbog, kako se čini, problema s baterijom, što je izazvalo virtualni sigurnosni automobil i donijelo McLarenu kaznu od 30.000 eura jer redari nisu mogli sigurno pomaknuti bolid. Kraj sesije obilježila je još jedna crvena zastava, ovoga puta zbog Sergija Pereza, čije su se kočnice na Cadillacu zapalile na trgu ispred kasina. Ovi incidenti podsjetnik su koliko je malo potrebno da vikend krene u krivom smjeru.

Iako je Ferrari u fokusu, konkurencija ne spava. Max Verstappen bio je treći na oba treninga, držeći priključak za vodećim dvojcem. Iako Nizozemac nije bio u potpunosti zadovoljan bolidom, njegova konstantnost pokazuje da će Red Bull sigurno biti u borbi. Mercedesov dvojac, George Russell i Kimi Antonelli, zauzeli su četvrto i peto mjesto na drugom treningu, no s primjetnim zaostatkom za Ferrarijem. Čini se kako će se teško umiješati u borbu za pole position, no u utrci je, uz malo sreće, sve moguće.

Najzanimljivije trenutke prvog dana pogledajte OVDJE

 

FerrariF1 VijestiA1 HrvatskaVn Monaka
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