Rafalei nadlijetali tvrđavu, vojnici dijelili grah, temperature dosegnule 40 stupnjeva

Danas se obilježavaju Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja.

Središnja proslava održana je u Kninu, a obilježili su je preleti Rafalea i helikoptera, nastup akrobatske skupine Krila Oluje te spektakularna vojna vježba. Na kninskoj tvrđavi točno u 9.43 podignuta je hrvatska zastava, gdje se 245 kadeta Hrvatske vojske i polaznika Policijske akademije postrojilo u spomen na poginule i nestale hrvatske branitelje.

Vojno-redarstvena operacija Oluja počela je u rano jutro 4. kolovoza 1995. godine. Nakon terora, ubojstava i pljačke srpskih pobunjenika, hrvatski vojnici i policajci u samo 84 sata oslobodili su 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog područja u Dalmaciji, Lici, na Banovini i Kordunu.

Prema neslužbenim procjenama, u Knin je danas stiglo oko 10.000 ljudi, a isto toliko prošlo je kroz kninsku tvrđavu, i to unatoč tome što su se službeno u 15 sati mjerila 37 Celzijevih stupnjeva, dok su pojedini termometri u hladu pokazivali i 40 stupnjeva. To dovoljno govori o motiviranosti ljudi da na ovaj dan dođu u Knin.

Na vrhu tvrđave, tijekom podizanja zastave, nekoliko kadeta iz svečanog postroja vojnih i policijskih snaga izvedeno je u hlad kako bi se osvježili jer su satima stajali na suncu, što je velik napor za svakoga.

Velika simbolika

Ovaj dan nosi veliku simboliku, kao i tvrđava te hrvatska zastava koja se na njoj vijori.

To je bio vrhunac rata i svi koji su sudjelovali u Oluji reći će da je ona bila velika prekretnica. Oluja je značila euforiju, konačno ukidanje SAO Krajine i vraćanje petine teritorija Hrvatskoj. Označila je veliku prekretnicu, a mnogi hrvatski vojnici smatraju da je od toga dana rat bio praktički odlučen.

Tijekom poslijepodneva građani su mogli kušati vojnički grah. Vojnici su njime častili posjetitelje, a na svakom koraku bilo je i dovoljno vode kako bi se svi mogli osvježiti jer su temperature bile iznimno visoke.

Vojska se pobrinula i da građani mogu razgledati tehničko-taktički zbor naoružanja i opreme. Izbliza su se mogle vidjeti novije rakete, odnosno raketni sustav Mistral, kao i ostala oprema kojom raspolažu Oružane snage RH. Ljudi su to razgledavali tijekom cijelog poslijepodneva, no moram priznati da se ipak najviše tražio hlad i hladovina ispod stabala te u kafićima.