Hrvatski gradovi ispunjeni neizmjernim ponosom: Zavirite u atmosferu

Danas se u Republici Hrvatskoj svečano obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, u spomen na vojno-redarstvenu operaciju Oluja i završetak Domovinskog rata. Središnja proslava održava se u Kninu, dok su u brojnim gradovima organizirani prigodni programi, polaganja vijenaca, mise, mimohodi i odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima.

U Otočcu program je započeo polaganjem vijenaca kod spomen-obilježja u Zalužnici i svetom misom za poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje, a nastavljen je odavanjem počasti kod Spomenika hrvatskim braniteljima. U grad su tradicionalno stigli i sudionici maratona iz Bribira, koji su etapno svladali gotovo 80 kilometara dugu rutu, dok je nakon službenog dijela programa organizirana podjela vojničkog graha i sportska natjecanja.

Obilježavanje je održano i na prijevoju Ljubovo, kod spomenika "Pobjednik", jednom od najznačajnijih mjesta sjećanja na poginule hrvatske branitelje u VRO Oluja. Tom su prilikom otkrivene i dvije nove spomen-ploče posvećene poginulim hrvatskim braniteljima te pripadnicima mirovnih snaga Ujedinjenih naroda iz Slovačke Republike.

Mimohodom "Pobjednik 2026." ulicama Rijeke obilježeni su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. U obilježavanju su sudjelovali hrvatski branitelji, članovi braniteljskih udruga, pripadnici Hrvatske vojske i policije, predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti, među kojima i zamjenik gradonačelnice Rijeke Vedran Vivoda, te brojni građani.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja obilježeni su u Kninu uz tisuće građana, odavanje počasti poginulim braniteljima i središnju državnu svečanost. Program je započeo budnicom i polaganjem vijenaca, a nastavljen je svečanošću na stadionu NK Dinara te podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi. U obilježavanju je sudjelovalo oko 10 tisuća građana.

Tradicionalnim, 14. mimohodom hrvatskih branitelja Istarske županije u Puli je obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, uz jedan od najvećih odaziva sudionika dosad, unatoč iznimno visokim temperaturama.

Grad Zagreb uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja odao je počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na zagrebačkom Mirogoju.

Pogledajte kako je obilježavanje jednog od najvažnijih državnih praznika izgledalo u Kninu, Zagrebu, Zaprešiću, Čakovcu, Daruvaru, Otočcu, Rijeci i Puli.