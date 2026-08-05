Drava presušuje, ali kupači ne odustaju: 'Ovdje je puno bolje nego na moru!'

Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. U 15 sati najtoplije je bilo u Valpovu, gdje je izmjereno 39,5 stupnjeva, dok je u Zagrebu izmjereno 38,7 stupnjeva.

Zbog dugotrajnih visokih temperatura i suše sve više rijeka ima problema s niskim vodostajima.

Bili smo na Dravi, na kojoj je vodostaj također vrlo nizak. Igor Matekalo, kojeg smo zatekli na kupalištu Šoderica, ipak nije iznenađen.

„Svake godine po ljeti je tako mali vodostaj. Ali sve u svemu, OK. Lijepo je za djecu, za kupati se. Što se nas tiče, nije problem. Ali ova godina je specifična“, rekao nam je.

Godinama se kupa na tom legendarnom kupalištu te svjedoči da je ova godina specifična po tome što je vodostaj rijeke dugo nizak.

„Inače nije tako dugo nizak. Vodostaj je u minusima i to za naše područje“, rekao je. Kaže da je tako nizak vodostaj već cijelo ljeto.

„I to nekako od travnja. Vodostaj neko vrijeme stoji pa se 50 centimetara podigne, pa se opet spusti“, govori nam.

Za vrijeme toplinskog vala došao se rashladiti s obitelji na Dravi, a dan ranije bio je na moru.

„Moram reći da je puno bolje na Dravi nego na moru. Drava je spas po ovim vrućinama“, tvrdi.

Osim što se kupa na Šoderici, ondje i lovi ribu.

Iako je vodostaj nizak, naš sugovornik navodi da to ne utječe znatno na riblji fond.

„Ne možemo reći da nije bilo ulova. Nije sad da ima manje ribe nego prošlih godina, ali ipak se nešto sporije ulovi“, govori nam te dodaje da „nije jako dramatično“.