Oblaci iznad grada, osmijesi na Korzu: Zgodne Riječanke pokazale da im vrijeme ne može ništa

Iako su prijepodne u Rijeci i okolici obilježili oblaci i povremena kiša, gradska špica ni danas nije ostala bez dobre atmosfere. Nakon jučerašnjeg gotovo ljetnog dana, lipanj je pokazao svoju promjenjivu narav, no to nije spriječilo brojne Riječanke i Riječane da prošeću Korzom. Uz produženi blagdanski vikend, u gradu je vladalo opušteno raspoloženje, a tko je sve uživao u šetnji - Fotogaleriju Riportala donosi fotoreporter Hrvoje Skočić.