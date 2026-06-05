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SIVO NEBO, ŠARENA ŠPICA /

Oblaci iznad grada, osmijesi na Korzu: Zgodne Riječanke pokazale da im vrijeme ne može ništa

Oblaci iznad grada, osmijesi na Korzu: Zgodne Riječanke pokazale da im vrijeme ne može ništa
Foto: Hrvoje Skočić/ri portal
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Iako su prijepodne u Rijeci i okolici obilježili oblaci i povremena kiša, gradska špica ni danas nije ostala bez dobre atmosfere. Nakon jučerašnjeg gotovo ljetnog dana, lipanj je pokazao svoju promjenjivu narav, no to nije spriječilo brojne Riječanke i Riječane da prošeću Korzom. Uz produženi blagdanski vikend, u gradu je vladalo opušteno raspoloženje, a tko je sve uživao u šetnji - Fotogaleriju Riportala donosi fotoreporter Hrvoje Skočić.

5.6.2026.
21:49
Hot.hr
Hrvoje Skočić/ri portal
RijekašpicaRiječka špica
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