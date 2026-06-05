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GLUMICA I GLAZBENICA /

Nekoć je bila Tina Bauer: Ovako je izgledala Antonija Šola na vrhuncu slave

Nekoć je bila Tina Bauer: Ovako je izgledala Antonija Šola na vrhuncu slave
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Malo je imena na domaćoj sceni koja s jednakom lakoćom plove glumačkim, glazbenim i autorskim vodama kao Antonija Šola.
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Prije nego što je postala uspješna kantautorica i nezavisna vijećnica, Antonija Šola (47) osvojila je publiku kao Tina Bauer u kultnoj sapunici "Zabranjena ljubav".

Upravo su joj tada mnogi predviđali status jedne od najljepših žena domaće televizijske scene, a njezin izgled i danas privlači pažnju obožavatelja.

Iza prepoznatljivog lica krije se autorica više od 350 pjesama koje su izvodile najveće regionalne zvijezde, uključujući Tošu Proeskog, Zdravka Čolića i Ninu Badrić. Nakon uspjeha u glazbi okušala se i u modi te pokrenula vlastite projekte, a 2025. godine ušla je i u lokalnu politiku kao nezavisna vijećnica u Brdovcu.

Unatoč brojnim novim ulogama, Antonija Šola i dalje plijeni pažnju publike koja se rado prisjeća njezinih najpopularnijih televizijskih dana.

5.6.2026.
14:05
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
Antonija ŠolaGlazba
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