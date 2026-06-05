Od princeze Diane do Madonne: One su opsjednute dijetama i receptima za vječnu mršavost

Opsesija mršavošću vlada Hollywoodom desetljećima, a slavne osobe često su posezale za ekstremnim metodama kako bi održale vitku liniju. Manekenke su iza kulisa znale gutati kuglice vate natopljene sokom kako bi prevarile osjećaj gladi, dok su se neke tijekom ere "heroin chic" hvalile da preživljavaju na cigaretama i crnoj kavi.

Među zvijezdama koje su godinama promovirale stroge režime prehrane bila je i Cher (80), glazbena ikona i oskarovka, poznata po prehrani gotovo bez ugljikohidrata. Istodobno je Jane Fonda (88), glumica i fitness guru, pokrenula revoluciju aerobika i niskomasne prehrane, iako je kasnije otvoreno progovorila o vlastitim poremećajima prehrane.

Pritisak idealnog izgleda nije zaobišao ni britansku princezu Dianu, koja se godinama borila s bulimijom, dok je Demi Moore (63), zvijezda filmova "Duh" i "Nemoralna ponuda", iscrpljivala tijelo intenzivnim treninzima i strogim dijetama.

Kasnije su naslovnice punili Nicole Richie (44) zbog drastičnog gubitka kilograma i Victoria Beckham (52), modna dizajnerica i bivša članica Spice Girls, koja već godinama jede gotovo isti jelovnik. Jennifer Aniston (57), zvijezda serije "Prijatelji", popularizirala je Zone dijetu, a Kim Kardashian (45), poduzetnica i reality zvijezda, promovirala Atkinsov režim s vrlo malo ugljikohidrata. Posljednjih godina pažnju je privukla i Adele (38), dobitnica 16 Grammyja, čija se transformacija povezivala sa Sirtfood dijetom.

U galeriji pogledajte koje su poznate dame godinama zagovarale trend mršavosti.