Cher slavi 80: Živjela u sirotištu, navodno izvadila dva rebra i ljubi dvostruko mlađeg

Dok se glazbena ikona Cher približava svom 80. rođendanu, čini se da ne planira usporiti. Upravo suprotno, svjetski mediji bruje o njezinim planovima da se uda za svog 40 godina mlađeg partnera, glazbenog producenta Alexandera "AE" Edwardsa, upravo na dan velike proslave u svibnju 2026. godine. Ova vijest samo je najnovije poglavlje u nevjerojatnom životu žene koja je postala sinonim za transformaciju, prkos i neuništivu karijeru dugu više od šest desetljeća.

Cher, koja je oduvijek prkosila konvencijama, odbacuje svaku kritiku na račun velike razlike u godinama. "Ljubav ne poznaje matematiku", poručila je kritičarima. U intervjuima ističe da se s Edwardsom, unatoč jazu od četiri desetljeća, savršeno razumije. "Sjajno se zabavljamo. Možemo razgovarati o glazbi, o svemu. On ima odličan smisao za humor", izjavila je. Njihova veza, koja je započela nakon susreta na pariškom Tjednu mode 2022. godine, djeluje kao još jedan dokaz njezine filozofije - živjeti po vlastitim pravilima.