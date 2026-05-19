Pustoš u srcima i na ulicama Drniša: Gore lampioni za Luku, zastave na pola koplja...

Luka Milovac pokopan je u utorak na groblju Svetog Ivana u Badnju - Drniš. Život mu je uzeo Kristijan Aleksić, čovjek koji je već bio u zatvoru zbog teškog ubojstva i koji je prijavljen policiji zbog držanja oružja 2023. godine.

Drniš je strahovao od Aleksića. Prijetio je, govorio da će ubiti opet. U petak se dogodilo ono najgore. Njegova žrtva bio je maturant, košarkaš, mladić koji je radio kao dostavljač kako bi zaradio za džeparac. Mladić koji je u petak trebao slaviti zadnji dan škole, koji je na jesen trebao studirati elektrotehniku, pred kojim je trebao biti cijeli život. Danas je pokopan u odijelu koje je trebao nositi na maturalnoj večeri.

Drniš je u danas sablasno pust grad. Zastave su na pola koplja u njegovoj školi, a lampioni gore.