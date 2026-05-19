Hrvatska vrišti od bijesa zbog ubojstva u Drnišu: 'Pod hitno doživotna! Svi trebaju dati ostavke!'

Potaknuti tragičnim ubojstvom 19-godišnjeg mladića u Drnišu, oporbeni saborski zastupnici u slobodnim su govorima danas prozivali vlast zbog stanja pravosuđa, dok su HDZ-ovi zastupnici pozivali na bolju povezanost sustava i na jačanje prevencije kako se ovakve situacije više ne bi ponovile.

"HDZ je stvorio državu korumpiranu od vrha do dna, državu kojoj je stranačka knjižica mjerilo svega, i napredaka i zapošljavanja i biranja sudaca. I sada se stvoritelji takvog društva čude ovom rezultatu", kazala je Marijana Puljak (Centar).

I HDZ-ovci su se javljali za riječ. Danica Baričević poziva na odgovornost. "Kada se dogodi ovako nasilje razumljivo je da javnost traži odgovore, krivce i strože kazne. Tražimo i mi", kazala je.

"Naše su misli prije svega s obitelji i lokalnom zajednicom u Drnišu. Ja danas neću držati političke govore jer nema te političke satisfakcije niti tog zakonskog amandmana koji može vratiti ovaj izgubljeni mladi život", kazala je Sanja Radolović iz SDP-a.

Treba li Hrvatska uvesti kaznu doživotnog zatvora?

Nakon ovog mučnog slučaja brzo je u javnosti krenula i rasprava o strožim kaznama za teška ubojstva i zločine, pa smo u našoj redovnoj rubrici pitali i vas: "Treba li Hrvatska uvesti kaznu doživotnog zatvora?" Ostavili ste gotovo pet tisuća komentara na Facebook stranici net.hr-a, u nastavku donosimo neke od njih.

Ivanka Žakman je za uvođenje kazne doživotnog zatvora. "Apsolutno! I ne samo za ubojstva, već i za korupciju i mito."

"Pod hitno. A svi, od ministra na dalje, trebaju dati ostavke", jasan je Tomislav Horvat.

Sanja Fratrić slično razmišlja: "Da, već kasni barem trideset godina." "Da, ali da zarade svaku mrvu kruha i kap vode koju su pojeli i popili", piše Nikolina Petrinović.

Leon Jurjević zaključuje bolnom istinom. "Da. Doživotni zatvor nije osveta nego zaštita društva. Neki zločini su toliko teški da vremenski ograničena kazna jednostavno nije dovoljna, ni pravedna prema žrtvama i njihovim obiteljima."