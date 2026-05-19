Doznajemo je li gluma zahvalna za osobni razvoj i provode li se glumci bolje od ostalih?

Gledatelji RTL-a mladog glumca Damiana Humskog već su upoznali u serijama "Sjene prošlosti" i "Divlje pčele", no posljednjih je tjedana ulogom u novom mjuziklu Kazališta Komedija postao jedan od najzanimljivijih glumaca mlađe generacije.

Humski u hit predstavi "Radio Dubrava" tumači glavnu ulogu, a publiku plesom i pjevanjem drži zainteresiranom od prve do zadnje minute mjuzikla. U razgovoru s 25-godišnjim glumcem za Net.hr doznali smo kako se pripremao za svoju veliku i zahtjevnu ulogu, ali i kako privatno nije zavodnik poput lika Sokne, već svoj šarm opisuje onime zlatnog retrivera.

Glumite glavnog junaka u mjuziklu "Radio Dubrava", šarmera iz Dubrave koji odlazi u rat i prolazi kroz stanje bezvoljnosti u postratnom Zagrebu. Kako ste gradili svoj lik?

Scenu po scenu, uz puno strpljenja. Radnja predstave traje preko 10 godina, tako da Sokna prođe kroz više faza koje su toliko različite da ih maltene treba tretira kao zasebne likove. Od raspjevanog, bezbrižnog dečka s početka, preko preplašenog momka koji je bijesan što mu rat uzima mladost, zatim do depresivnog muškarca koji živi u žaljenju pa na kraju do čovjeka koji postaje svjestan što znači bi tu za svoje ljude, voljeti. Biti "heroj ulice". Trebalo se u tome čuvati općenitosti igranja "velikih emocija" i pustiti ih da dođu same uz poznavanje konteksta, promatranje kolega i formiranje ritma same predstave. Zbilja me nosila receptivnost kolektiva koji vidi svaku promjenu koju radiš i reagira na nju. A i Krešo mi je od početka dao veliko povjerenje, puno prostora, uvijek je znao gdje neka scena treba doći i sugestivno me vodio u tom smjeru.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Na pozornici ste pokazali izniman glazbeni, ali i plesni talent. Gdje ste naučili te vještine?

Pjevam u svom bendu "Bordeaux" još od srednje škole tako da mi je to možda razvilo sluh i dalo mi dobru podlogu, ali za realan pjevački napredak su najzaslužniji Ivana Husar kod koje sam išao na satove pjevanja, gdje mi je "popeglala" tehniku i pomogla pronaći "svoj zvuk", Tomislav Parmać koji mi je tijekom cijelog projekta davao vjetar u leđa, organizirao dodatne probe da nijansiramo pjesme i brinuo se da je sve uvijek kristalno jasno, i Fedor Boić, jedan od najmuzikalnijih ljudi koje znam, koji me uvijek podsjećao da pjevam s karakterom.

Što se plesa tiče, uvijek sam volio u svoje uloge dodavati malo čagice i obožavam predstave u kojima se što više koristi tijelo. Larisa Lipovac Navojec nam je složila izvrsne koreografije i dala mi prostor i podršku da se u njima još dodatno razmašem.

Imate čast glumiti s Jasnom Palić Picukarić, glumicom koja je obilježila djetinjstva mnogih rođenih 90-ih i ranih 2000-ih. Kakva vam je bila suradnja?

Te sekunde kako smo krenuli čita prvu zajedničku scenu mame i sina - to je jednostavno bio taj odnos. Toplina i nježnost kojima Jasna pristupa radu, kao da nisam ništa morao glumiti. Ona je onaj najljepši tip glumice koja čini da svi u njenom prisustvu odmah glume iskrenije. Uvijek mi se slomi srce u našim teškim scenama. I van scene imamo divan odnos, dala mi je bezbroj korisnih glumačkih savjeta, zgrabili bi ručak u pauzama, često se čujemo i nadam se da ćemo još puno raditi skupa.

Mjuzikl možda i nije tako popularan format u Hrvatskoj, no ovaj je privukao veliku pozornost. Zašto mislite da se ovaj mjuzikl tako istaknuo?

Ana Tonković je napisala sjajan tekst koji se tiče ne samo Dubrave, već kompletnog hrvatskog (a i mnogo šire) mentaliteta, ima puno intenzivnih dramskih scena, što nije često za mjuzikl. Također, Prljavo kazalište jedan je od najutjecajnijih bendova ovih prostora, već tri generacije odrastaju uz njih, rekao bih da ljude zanima čuti njihove pjesme u kazališnom formatu, koji im, dojma sam, jako odgovara (ne samo zbog imena), budući da su im tekstovi vrlo glumstveni. Puno je tu faktora. Krešin osjećaj za ritam, snažan ansambl Komedije… Ali najljepši kompliment koji sam čuo nakon ovih prvih par izvedbi je da je energija zajedništva jako prisutna u kolektivu. Te stvari zbilja naprave razliku i mislim da zovu ljude da prožive tu priču s nama.

Foto: Damir Humski

Vaša uloga je uloga jednog mladića koji voli zabavu i izlaske - kako se vi zabavljate? Volite li izlaziti ili radije birate kućna druženja?

Sad sam u penzionerskoj fazi, volim napraviti palačinke za frendove, upaliti Twin Peakse, poslušati album. Prije sam bio više od partijanja, sada preferiram naspavanost i zdravlje. Šalu na stranu, i dalje odem na dobar izlet, uhvatim svirku ili predstavu. Imam puno darovitih glazbenika i glumaca u krugu bliskih prijatelja (znam, nitko nije savršen), pa ne manjka programa za ispuniti večer.

Foto: Patrik Ivačić

Imidž zavodnika à la James Dean sjajno vam pristaje - jeste li takvi i privatno?

Da odmah probušim taj mjehurić - nisam. Mislim, tko zna, možda nekim ljudima i privatno ostavim sličan dojam, ali čini mi se da tako zračim samo na sceni. Ne brijem na cigarete i kabriolete, oblačim se malo više "baggy" i šarenije od bijele majice i Levisica, i bacam daleko previše fora da me netko doživi "džejmsdinovski" misterioznim, doduše to radi i Sokna. Ako bih svoj "šarm" morao usporediti s nekim, to bi puno prije bio zlatni retriver nego James Dean.

Foto: Patrik Ivačić

Trenutno ste iznimno posvećeni kazalištu. Što vas posebno veseli u kazališnom poslu i kakvim projekma se nadate u budućnosti?

Ovaj je posao iznimno zahvalan za osobni razvoj. Čim primijeniš zdraviju prehranu ili rutinu sna - vidi se na sceni. Čim izbaciš neku lošu naviku - vidi se na sceni. Trenirao sam svaki dan i trčao par puta tjedno kako bih stekao kondiciju da plešem i pjevam bez da izgubim dah. "Radio Dubrava" je jedan od onih projekata za koji znam da ću za 20-30 godina govoriti da su bila "dobra stara vremena", i najveći je blagoslov biti toga svjestan dok ta vremena traju i izvući iz njih (pa tako i iz sebe) maksimum.

U budućnosti želim projekte koji će me tjerati da pjevam još sigurnije, plešem još vještije i glumački budem takav kolega kakav je kolektiv Komedije bio prema meni. Veselim se i svim novim izvedbama "Radija Dubrave", sada kad je prošla premijerna ekstatičnost otvara se prostor za daljnji rad na predstavi, za fino nijansiranje, nema razloga da rad na predstavi prestane s premijerom. Ne želim razmišljati predaleko, "Radio Dubrava" nije samo moja prošla ili trenutačna, već i buduća etapa.

POGLEDAJTE VIDEO: Lete avioni, a i cijene karata: Evo kad možete očekivati prva poskupljenja i za koliko!