UHIĆENI U BARCELONI /

Policajci na odmoru pokušali silovati prostitutku pa je prebili, dozivala pomoć iz taksija

Policajci na odmoru pokušali silovati prostitutku pa je prebili, dozivala pomoć iz taksija
Foto: Alberto Paredes/ContactoPhoto/Profimedia

Policajci su navodno pokušali prisiliti ženu na spolni odnos sa svima njima istovremeno

19.5.2026.
22:15
Tajana Gvardiol
Policijske snage Toronta, koje su već pod okom javnosti, suočavaju se s novim problemima nakon što se saznalo da su prošli tjedan uhićena trojica policajaca koji nisu bili na dužnosti i bili su na odmoru u Barceloni. Oni su navodno pokušali silovati prostitutku u ranim jutarnjim satima 13. svibnja. Vozili su se taksijem sa seksualnom radnicom u četvrti Ciutat Vella, piše The Guardian.

Policajci su navodno pokušali prisiliti ženu na spolni odnos sa svima njima istovremeno, prema regionalnim novinama El Periódico de Catalunya. Kada je ona odbila, trojica osumnjičenika navodno su postali nasilni te su počeli vrijeđati, prijetiti i tući ženu.

"Jedan od policajaca straga navodno je seksualno napao žrtvu, dok ju je drugi navodno udario u lice, uzrokujući posjekotinu iznad obrve koja je zahtijevala šavove zbog obilnog krvarenja", napisale su novine. Žena je dozivala pomoć kroz prozor taksija. 

Jedan bio nasilan, drugi pobjegao

Kada su policajci u civilu iz gradske policije Barcelone zaustavili taksi i naredili putnicima da izađu, jedan od kanadskih policajaca navodno je nasilno reagirao, dok je drugi - koji je navodno udario ženu - pobjegao.

"Dvojica su uhićena, dok je treći pobjegao“, rekao je glasnogovornik katalonske policije, Mossos d’Esquadra.

"Jedan od dvojice muškaraca uhićenih u Barceloni optužen je za seksualni napad i napad, dok je drugi pušten uz jamčevinu. Treći muškarac uhićen je u petak ujutro, 15. svibnja, u Palma de Mallorci.

Izvješća lokalnih medija u Barceloni prva su obavijestila kanadske medije da su policajci uhićeni i da se suočavaju s kaznenim prijavama. Policijska služba Toronta potvrdila je uhićenja 18. svibnja, ali nije odgovorila na pitanja o tome zašto nije proaktivno otkrila uhićenja katalonske policije.

Osam mjeseci optuženo za korupciju

Glasnogovornik torontske policije nazvao je optužbe "ozbiljnima", ali je rekao da policija ne identificira policajce. Policijska služba rekla je da ne može dalje komentirati optužbe jer su stvari sada pred sudom.

Optužbe dolaze u trenutku dok se kanadska policija suočava s optužbama za korupciju. Posljednjih mjeseci najmanje osam policajaca optuženo je u opsežnoj istrazi za primanje mita, pomaganje trgovcima drogom, odavanje osobnih podataka kriminalcima koji su potom izvršavali pucnjave i pomaganje pripadnicima organiziranog kriminala u zavjeri za ubojstvo službenika zatvora. Istraga, Projekt Jug, otkrila je "korozivni" doseg organiziranog kriminala u najvećoj kanadskoj općinskoj policijskoj službi, rekao je gradski šef policije.

Nijedan od policajaca uhićenih u Španjolskoj nije javno povezan s Projektom Jug. Udruga torontskih policajaca, koja predstavlja policijske službenike, izjavila je da je upoznata s incidentom u koji su uključena tri njezina člana, ali nije pružila daljnje detalje.

