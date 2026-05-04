Zagrepčanin Alen prebio i silovao prostitutku iz Brazila: 'Ja sam kriminalac i ubit ću te!'

Zagrepčanin Alen M. (29) nepravomoćno je osuđen na 10 godina zatvora nakon što je u listopadu 2024. godine na istoku Zagreba silovao i zatim protupravno oduzeo slobodu brazilskoj prostitutki, javlja u ponedjeljak Jutarnji list.

U optužnici se navodi da se 29-godišnjak, inače kuhar po struci, javio na oglas i dogovorio sastanak s djevojkom u unajmljenoj luksuznoj sobi jedne vile nedaleko od KB-a Dubrava. Nakon što je u gluho doba noći stigla na dogovorenu adresu, vidjela je kako Alen M. konzumira drogu, a potom joj je ponudio Red Bull, koji je imao čudan okus.

Tada je posumnjala da nešto nije u redu te se odlučila vratiti u svoj smještaj u Zagrebu, bez pružene usluge. Optuženik joj je ponudio prijevoz na koji je pristala, a onda je krenuo horor.

Silovao ju je i prijetio smrću

Odjednom je tijekom vožnje skrenuo u nepoznatom smjeru, a kad je Brazilka pokušala otvoriti vrata, 29-godišnjak ju je poprskao suzavcem u oči. Počeo ju je udarati po glavi, nakon čega se žena počela braniti i ometati ga u vožnji.

Tada se zaustavio i ponovno je tukao šakama po glavi. Nekako je uspjela pobjeći iz vozila, ali napadač ju je sustigao i nastavljao udarati. Zatim je silovao ženu i zaprijetio joj smrću: "Ne smiješ zvati policiju. Ja sam kriminalac i ubit ću te."

'Možda sam je udario...'

Na suđenju na Županijskom sudu u Zagrebu optuženik je poručio: "Nisam kriv, svjestan sam svoje prošlosti i da sam kriminalac. Priznajem krivnju kad sam kriv, ali ne mogu priznati nešto što nisam učinio."

"Možda sam primijenio silu i udario tu ženu. Znam da nisam to trebao napraviti, ali sve drugo za što me se tereti ne prihvaćam. Nisam trebao to napraviti, ali sve drugo što me se tereti ne prihvaćam", nastavio je 29-godišnjak i dodao kako je od mladosti po domovima.

Debeli dosje

Protiv njega se inače na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu vodili nekoliko postupaka - zbog krađe, pokušaja razbojništva, razbojništva te prisile prema službenoj osobi. Samo četiri mjeseca prije ovog zločina, 29-godišnjak je u Pavlovićevoj ulici ukrao automobil Fiat Stilo. Istog mjeseca pokušao je orobiti zlatarnicu u Ozaljskoj ulici. Upao je naoružan airsoft pištoljem, kojim je gurao vlasnika i udarao ga te pritom vikao "daj zlato, daj zlato". Međutim, plan mu nije uspio jer mu iz pištolja ispao spremnik pa je otišao praznih ruku.

Sjeo je u ukradeni Fiat, a potom se oglušio na naredbu obližnjeg policajca koji je zapazio tu scenu. U njega je uperio airsoft pištolj, a kad ga je policajac pokušao uhvatiti kroz prozor auta, Alen je dao gas i pobjegao. Policajac je zadobio lakše tjelesne ozljede.

Uz sve to, 29-godišnjak je u lipnju opljačkao ljekarnu u Sigetu iz koje je uzeo 2.170 eura. Ušetao je pištoljem i zaprijetio ljekarnicima. "Gdje je još novca, gdje je sef? Nećeš valjda pokupiti metak zbog nekog drugog?", govorio je Alen.

