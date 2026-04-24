Izvukli noževe i napravili kaos pred ljudima: Drama u Splitu usred bijela dana
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/ilustracija

24.4.2026.
10:10
Erik Sečić
Policija je uhitila dvojicu muškaraca koji su u utorak u Splitu usred bijela dana naročito drsko narušavala javni red i mir.

Osnovano se sumnja da je vidno pijani 49-godišnjak, s 1,98 promila alkohola u krvi, oko 13.15 sati s balkona stana vikao i galamio na 40-godišnjaka koji se nalazio na ulici. U jednom trenutku zgrabio je metalnu šipku i kuhinjski nož te ih bacio prema njemu.

Scene kaosa gledali su prolaznici, koji su se uplašili i uznemirili. Splitsko-dalmatinska policija dodaje da je 49-godišnjak također na javnom mjestu u ruci držao kuhinjski nož.

Drugi isto imao nož 

Naročito drsko i nepristojno ponašao se i 40-godišnjak, koji je "uzvraćao" na prozivke te je neartikulirano vikao i galamio na 49-godišnjaka. I on je također u ruci držao nož, naočigled ostalih Splićana. 

"U odnosu na obojicu muškaraca utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana jer su na javnom mjestu u ruci držali nož", istaknula je policija u priopćenju u četvrtak. 

Ranije kažnjen šest puta 

Obojica su zaradila privremenu mjeru zbog koje se jedan drugome ne smiju približavati niti uspostavljati kontakt, a potom su uz optužni prijedlog dovedeni na sud. 

"Predloženo je da im se odredi zadržavanje kako bi ih se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, ali i zbog toga što je 49-godišnjak ponavljač prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i do sada je šest puta kažnjen. Sudu je predloženo da im za počinjene prekršaje izrekne kazne zatvora", navodi policija. 

Sud je 49-godišnjaku odredio zadržavanje te je predan u zatvor, dok je mlađi počinitelj pušten na slobodu, a odluka o njegovoj odgovornosti naknadno će se donijeti.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija uhvatila kamikazu sa zebre u Splitu

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
