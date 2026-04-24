Izvukli noževe i napravili kaos pred ljudima: Drama u Splitu usred bijela dana

Policija je uhitila dvojicu muškaraca koji su u utorak u Splitu usred bijela dana naročito drsko narušavala javni red i mir.

Osnovano se sumnja da je vidno pijani 49-godišnjak, s 1,98 promila alkohola u krvi, oko 13.15 sati s balkona stana vikao i galamio na 40-godišnjaka koji se nalazio na ulici. U jednom trenutku zgrabio je metalnu šipku i kuhinjski nož te ih bacio prema njemu.

Scene kaosa gledali su prolaznici, koji su se uplašili i uznemirili. Splitsko-dalmatinska policija dodaje da je 49-godišnjak također na javnom mjestu u ruci držao kuhinjski nož.

Drugi isto imao nož

Naročito drsko i nepristojno ponašao se i 40-godišnjak, koji je "uzvraćao" na prozivke te je neartikulirano vikao i galamio na 49-godišnjaka. I on je također u ruci držao nož, naočigled ostalih Splićana.

"U odnosu na obojicu muškaraca utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana jer su na javnom mjestu u ruci držali nož", istaknula je policija u priopćenju u četvrtak.

Ranije kažnjen šest puta

Obojica su zaradila privremenu mjeru zbog koje se jedan drugome ne smiju približavati niti uspostavljati kontakt, a potom su uz optužni prijedlog dovedeni na sud.

"Predloženo je da im se odredi zadržavanje kako bi ih se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, ali i zbog toga što je 49-godišnjak ponavljač prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i do sada je šest puta kažnjen. Sudu je predloženo da im za počinjene prekršaje izrekne kazne zatvora", navodi policija.

Sud je 49-godišnjaku odredio zadržavanje te je predan u zatvor, dok je mlađi počinitelj pušten na slobodu, a odluka o njegovoj odgovornosti naknadno će se donijeti.

