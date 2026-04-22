TRAGEDIJA U NOĆI /

Jedna osoba poginula u eksploziji u Splitu

Jedna osoba poginula u eksploziji u Splitu
Foto: Net.hr

Prema prvim informacijama iz splitske policije, eksplozija se dogodila oko 22.40 sati u Ulici Domovinskog rata u gradskom kvartu Ravne njive pokraj Kauflanda

22.4.2026.
6:24
Tajana GvardiolHina
U jakoj eksploziji koja se dogodila u utorak kasno navečer u Splitu smrtno je stradala jedna osoba za koju se još ne zna identitet, a na mjestu događaja traje očevid koji bi trebao pokazati kako je došlo do eksplozije.

Prema prvim informacijama iz splitske policije, eksplozija se dogodila oko 22.40 sati u Ulici Domovinskog rata u gradskom kvartu Ravne njive pokraj Kauflanda. Za sada se tek zna da je jedna osoba smrtno stradala. Na terenu je policija i zamjenik Županijskog državnog odvjetništva koji obavlja očevid.

Zbog te je eksplozije policija zatvorila ulaz u grad od Ulice Domovinskog rata na Ravnim njivama do križanja sa Solinskom ulicom.

Slobodna Dalmacija piše kako je do eksplozije došlo oko 22.45 sati u pothodniku ispod ulice Domovinskog rata, a najmanje jedna osoba je smrtno stradala. Međutim dodaju da se na društvenim počele širiti neprovjerene informacije da bi se moglo raditi o dvije poginule osobe.

