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Ovako to izgleda kad misliš da možeš biti sam svoj frizer: Rezultati su prava katastrofa

Ovako to izgleda kad misliš da možeš biti sam svoj frizer: Rezultati su prava katastrofa
Foto: Reddit
Samostalno šišanje često se čini kao jednostavno i brzo rješenje, no u praksi vrlo lako može završiti pravom malom katastrofom – osim ako niste profesionalni frizer koji točno zna što radi. Dovoljan je jedan pogrešan potez škarama ili mašinicom da željena frizura poprimi potpuno neočekivan oblik. Posebno su se takvi frizerski promašaji događali tijekom karantene 2020. godine, kada su zbog pandemije koronavirusa frizerski saloni diljem svijeta bili zatvoreni. Budući da nisu mogli do stručnjaka, mnogi su odlučili uzeti stvar u svoje ruke i okušati se u šišanju kod kuće. Naoružani YouTube tutorijalima, škarama i mašinicama, pokušavali su replicirati profesionalne frizure, no rezultati su često bili daleko od očekivanih.
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Društvene mreže ubrzo su se ispunile fotografijama neuspjelih šišanja, neravnih šiški, nespretno obrijanih dijelova glave i frizura koje su izazivale smijeh.

Iako su vlasnicima tih frizura u tom trenutku vjerojatno zadavale glavobolju, njihove su fotografije postale izvor zabave milijunima ljudi. Izdvojili smo neke od najzabavnijih primjera koji dokazuju da samostalno šišanje ponekad ipak nije najbolja ideja.

4.6.2026.
7:31
Webcafe.hr
Reddit
šišanjeFrizuraKosa
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