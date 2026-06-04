Ovako to izgleda kad misliš da možeš biti sam svoj frizer: Rezultati su prava katastrofa

Društvene mreže ubrzo su se ispunile fotografijama neuspjelih šišanja, neravnih šiški, nespretno obrijanih dijelova glave i frizura koje su izazivale smijeh.

Iako su vlasnicima tih frizura u tom trenutku vjerojatno zadavale glavobolju, njihove su fotografije postale izvor zabave milijunima ljudi. Izdvojili smo neke od najzabavnijih primjera koji dokazuju da samostalno šišanje ponekad ipak nije najbolja ideja.