Od lezbijske veze i bočica s krvlju, do 'krađe' muža kolegici: Ovo su hit izdanja Angeline Jolie

Angelina Jolie slavi 51. rođendan, a njezin život odavno nadilazi Hollywood. Glumica, redateljica, humanitarka i majka prošla je put od “punk autsajderice” koja je razmišljala o karijeri pogrebnice do globalne ikone otpornosti i suosjećanja. Odrasla je u sjeni slavnih roditelja, s turbulentnim odnosima i mračnim iskustvima u mladosti, što je oblikovalo njezin buntovni duh i snagu koja je definirala njezin život.

Unatoč teškoj mladosti, Angelina je ostvarila iznimnu glumačku karijeru: Zlatni globus za uloge u George Wallace i Gia, Oscar za Prekinutu mladost te svjetsku slavu kao Lara Croft u Tomb Raideru. Privatni život privlačio je jednaku pozornost - od skandala i ljubavnih afera do veza s Jonnyjem Lee Millerom, Billyjem Bobom Thorntonom i Bradom Pittom, s kojim je podigla šestero djece.

Njezine tetovaže i humanitarni rad svjedoče o dubokoj osobnoj priči i životnim izborima. Od uklanjanja imena bivšeg supruga do mastektomije zbog gena BRCA1, Jolie je otvoreno dijelila životne borbe i inspirirala milijune.